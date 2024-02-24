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Иностранцам стало труднее получить ИИН в Казахстане

оформление ИИН в Казахстане Фото: freepic
С 24 февраля 2024 года в Казахстане вступили в силу новые правила выдачи ИИН иностранцам. Теперь нерезидентам Казахстана его можно получить только при личном обращении для идентификации личности, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий закон республики Казахстан № 50-VIII был принят 23 декабря 2023 года и вступает в силу через 60 дней с момента официального опубликования.

Раньше ИИН иностранцы могли получать тремя способами:

  • лично в регистрирующем органе Казахстана;
  • через доверенных лиц;
  • в посольстве республики Казахстан в России.

Теперь же 2 последних способа недоступны. Остается единственный рабочий вариант – личное обращение в ЦОН.

ИИН присваивается один раз на всю жизнь для всех государственных и финансовых операций. С ним можно оформить сим-карту у казахстанского оператора связи, открыть банковский или брокерский счет, оформить обращение в госорганы.

Ранее сообщалось, что правила присвоения ИИН иностранцам обновят в Казахстане.

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