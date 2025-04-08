Токаев принял главу АФМ

8 апреля 2025 года глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах деятельности Агентства и задачах на предстоящий период.

"Президенту доложили о завершении расследования 300 уголовных дел. Потерпевшим возмещен ущерб на сумму порядка 20 млрд тенге. Заморожены преступные доходы в виде криптовалюты организаторов финансовых пирамид на 2,2 млрд тенге. Ликвидированы шесть организованных преступных группировок, в том числе одна транснациональная. Предотвращены необоснованные бюджетные расходы на сумму 23 млрд тенге при реализации крупных инфраструктурных проектов", – сообщили в Акорде.

Главу государства также проинформировали о пресечении каналов незаконного экспорта лесоматериалов и металлолома, а также о ликвидации крупных схем нелегального вывоза бензина, что позволило стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Жанат Элиманов рассказал о предпринимаемых мерах по защите граждан от финансового мошенничества и снижению долговой нагрузки. Так, выявлена незаконная схема деятельности сети микрофинансовых организаций, от которой пострадало 327 тысяч граждан, общий ущерб составил 30 млрд тенге. Ликвидированы 24 финансовые пирамиды. В целях превенции заблокировано 5,6 тысячи сайтов, распространявших мошеннические схемы, закрыто 30 групповых чатов и аккаунтов с общей аудиторией более 22 тысяч человек.

"Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о проводимой профилактической работе: в целях исключения вовлечения молодежи в преступные схемы проведены уроки по финансовой безопасности для 567 тысяч школьников из 2,8 тысячи учебных заведений. Аналогичная работа проведена и в 100 вузах с охватом более 100 тысяч студентов. Кроме того, Жанат Элиманов сообщил, что в Мажилис Парламента внесены законодательные поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов. Их принятие позволит Казахстану достичь полного технического соответствия стандартам FATF", – добавили в пресс-службе президента.

Глава государства поручил продолжить работу по профилактике экономических правонарушений, снижению теневого оборота, борьбе с отмыванием незаконно полученных активов, а также повышению финансовой грамотности населения.

Кроме того, сегодня, 8 апреля, Касым-Жомарт Токаев принял председателя Кнессета Государства Израиль Амира Охану.