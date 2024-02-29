13 лет из-за кладбища жители Алматинской области не могут узаконить свои дома

Жители сельского округа Жибек жолы Алматинской области жалуются, что 13 лет не могут получить документы на дома, так как земля, на которой они построены, долгое время находилась в санитарной зоне, сообщает Zakon.kz.

Айнур Сулимова рассказала КТК, что знала о предназначении земли только для ведения крестьянского хозяйства, но в местном акимате ее заверили: целевое назначение участка скоро изменят, поэтому можно смело начинать строительство.

"Сказали, могила есть. Но могила у нас издалека стоит же, мы где стоим. У нас тут 45 человек живут, но там 10, кто рядом живут, себе прописку сделали. А остальные, не знаю, как они сделали, как им разрешение дали. Почему нам не дают? Мне так обидно. У меня семеро детей. Куда мне идти без прописки, без ничего? На работу не берут даже, в больницу не можешь пойти". Айнур Сулимова

В таком положении оказались еще около 40 семей. Живут там и пенсионеры, и многодетные. Все они боятся остаться без крыши над головой, ведь документов на жилье и прописки у них нет.

"Я же должна оставить детям дом. У меня их восемь. Как я его оставлю, если у меня нет документов на него? Что будет с этим домом, когда я умру? Я даже в наследство его оставить не могу. И что, теперь мои дети останутся без крыши над головой?" Зейнеп Елшибаева

Люди снова отправились к местным чиновникам – в надежде, что на этот раз им сообщат хорошие новости. И не ошиблись. В акимате заявили: кладбище закрыли в январе этого года. И действительно, территория вокруг погоста полностью застроена домами. Теперь уж точно пообещали поменять целевое назначение земли.

"Мы законно по распоряжению акимата закрыли это кладбище. Оно достигло своих границ, переполнилось. Все, все их проблемы решены! Теперь у людей есть возможность спокойно идти и оформлять свои дома. Мы сделали все, что от нас зависит". Замакима акима сельского округа Жибек жолы Даулетжан Деменбаев

Представители власти заявили, что на процедуру переназначения уйдет еще два месяца. А после жители смогут, наконец, получить документы на свои дома.

Ранее в Семее дачники осадили акимат с требованием узаконить их дома. Люди требовали, чтобы чиновники срочно узаконили дома, построенные на огородах. Говорят, что давно обжили их и считают, что строения пора признать полноценной недвижимостью.