Акимат Алматы раскрыл детали появления нового сайта для журналистов

Акимат Алматы для удобства журналистов запустил новый интернет-ресурс, где публикует последние городские новости, пресс-релизы, инфографику. В пресс-службе ведомства раскрыли детали появления сайта almaty.kz, сообщает Zakon.kz.

Обращение к представителям СМИ, связанное с появлением нового сайта, пресс-служба акимата южной столицы распространила сегодня, 1 марта 2024 года.

"Мы получаем от вас много обратной связи по работе нашей рассылки. Из-за большого количества новостей, которые мы ежедневно публикуем в чате, теряются анонсы интересных вам мероприятий, пресс-туров. Для вашего удобства мы запустили новый интернет-ресурс – сайт almaty.kz. На портале ежедневно появляются последние городские новости, пресс-релизы, инфографика – все материалы, выпускаемые пресс-службой акимата Алматы. Для журналистов это дополнительная площадка для получения достоверных данных", – говорится в сообщении.

В пресс-службе акимата уточнили, что на новом сайте можно ознакомиться с более детальной информацией о мастер-плане транспортного каркаса Алматы, новых инициативах и достижениях города.

"Предвосхищая ваши вопросы о финансировании и техническом обслуживании нового интернет-ресурса, уточняем: сайт almaty.kz запущен на базе существующей платформы vecher.kz. На его создание не было потрачено ни одного тенге". Пресс-служба акимата Алматы

Как отмечается, наполнение и обновление портала ведется силами пресс-службы акимата Алматы.