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Синоптики предупреждают о возможных паводках в Восточном Казахстане

река Уба, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 16:44 Фото: ДЧС ВКО
Специалисты "Казгидромета" предупредили жителей Глубоковского, Шемонаихинского и Алтайского районов о возможных паводках 9-10 марта, сообщает Zakon.kz.

Опасения синоптиков связаны с тем, что в северных и северо-восточных районах ВКО ожидаются обильные осадки в виде дождя и повышение температурного фона. В связи с чем ожидается интенсивное снеготаяние.

"Учитывая значительное количество снега и наличие ледяной корки как в снежном покрове, так и на почве, впитывание талой воды в почву будет затруднено, что приведет к образованию поверхностного стока воды и возможным подтоплениям". РГП "Казгидромет"

Также при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки, а также находящихся в пойменных участках. 

Ранее мы писали и показывали, как на реках в ЗКО взрывают лед для предупреждения паводков.

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Мухит Турсынали
Казгидромет Восточно-Казахстанская область
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