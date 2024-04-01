В СКО продолжают готовиться к приходу большой воды

В СКО местными исполнительными органами, организациями и населением активно проводятся противопаводковые мероприятия. На сегодняшний день из населенных пунктов с начала зимы вывезено более 1,9 млн кубометров снега. Очищено 2460 водопропускных труб, 242 км арыков.

Проведено очернение свыше 1064 км полей. С начала года заготовлено почти 28 тыс. штук мешкотары. В Тайыншинском, Г. Мусрепова, Уалихановском и Айыртауском районах работают семь группировок ДЧС СКО в количестве 62 человек и 12 единиц техники, помогая МИО в осуществлении противопаводковых мероприятий.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Паводкоопасные села района им. Г. Мусрепова, Новоишимское, Рузаевка, Чистополье, Бирлик, Тахтаброд обеспечены щебнем, шлаком на случай неблагоприятного развития ситуаций. Очернено 101,9 км полей. 26 марта текущего года проведены взрывные работы по ликвидации возможных заторов на реках Шарык, Акан Бурлык и Ишим. Также в целях предотвращения ледовых заторов 31 марта в Акжарском районе проведены взрывные работы на реке Карасу вблизи села Кулыколь, где общая площадь дробления льда составила 800 кв. м. Группировка сил и средств Департамента по ЧС в количестве 24 человек, четырех единиц техники с водооткачивающим оборудованием будет дислоцироваться в селах Новоишимское, Рузаевка и Тахтаброд.

Фото: пресс-служба акимата СКО

На территории Кызылжарского района подвержено подтоплению 744 дома, в которых проживают 1962 человека. Проводится активная работа по вывозу снега, в целом в настоящий момент с территории района вывезено более 190 тыс. куб. м снега. Усиленно ведется работа по затариванию необходимого количества мешкотары в количестве около 26 тыс. штук. На сегодня на автодорогах очищено порядка 277 водопропускных труб.

Фото: пресс-служба акимата СКО

На сегодняшний день в Аккайынском районе очищены все водопропускные трубы в количестве более 355 штук. Проведены работы по очернению полей в населенных пунктах протяженностью 52,4 км, очищено почти 20 тыс. 473 м канав, заполнено свыше 1531 штук мешкотары. С территории района ввезено свыше 79 тыс. 757 куб. м снега.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Всего по области совокупно откачано 24 тыс. 611 куб. м воды (с улиц, придворовых территорий населенных пунктов). Паводковая обстановка находится на особом контроле, работа по подготовке продолжается.