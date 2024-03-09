Младенец-гигант родился в Актау на 8 марта

В Международный женский день в Актау в перинатальном центре на свет появились 22 ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Мангистауской областной многопрофильной больницы, в праздничный день родилось девять девочек и 13 мальчиков.

При этом самый большой вес зафиксирован у мальчика - 5 380 граммов при росте в 60 сантиметров.

Как отметили в больнице, ребенок, рожденный с такими параметрами, считается гигантом.

Самый маленький вес также у мальчика - 2 700 граммов, рост - 49 сантиметров.

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