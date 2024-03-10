На каких трассах введено ограничение движения транспорта
Карагандинская область – 1 автодорога общей протяженностью 118 км
(в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области)
1. "Кызылорда – Павлодар" – гр. Улытауской обл. – п. Топар (для всех видов автотранспорта)
Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км
(в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области)
1. "Жезказган – Петропавловск" – гр. Улытауской обл. – г. Аркалык
(для всех видов автотранспорта)
Область Улытау – 2 автодороги общей протяженностью 543 км
(временами дождь при минусовой температуре, гололед)
1. "Жезказган – Петропавловск" – с. Жезды – гр. Костанайской обл.
2. "Кызылорда – Павлодар" – г. Жезказган – гр. Карагандинской обл.
(для всех видов автотранспорта)
По всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 744 км, или 2,98 % от всей сети.
На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 265 единиц техники и 285 человек.
Ранее сообщалось, что дороги закрыли в пяти областях Казахстана.