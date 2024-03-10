На каких трассах введено ограничение движения транспорта

В АО "КазАвтоЖол" рассказали, что из-за плохих погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на четырех автодорогах республиканского значения в трех областях, сообщает Zakon.kz.

Карагандинская область – 1 автодорога общей протяженностью 118 км



(в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области)

1. "Кызылорда – Павлодар" – гр. Улытауской обл. – п. Топар (для всех видов автотранспорта)

Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км

(в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области)

1. "Жезказган – Петропавловск" – гр. Улытауской обл. – г. Аркалык

(для всех видов автотранспорта)

Область Улытау – 2 автодороги общей протяженностью 543 км

(временами дождь при минусовой температуре, гололед)

1. "Жезказган – Петропавловск" – с. Жезды – гр. Костанайской обл.

2. "Кызылорда – Павлодар" – г. Жезказган – гр. Карагандинской обл.

(для всех видов автотранспорта)

По всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 744 км, или 2,98 % от всей сети.

На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 265 единиц техники и 285 человек.

Ранее сообщалось, что дороги закрыли в пяти областях Казахстана.