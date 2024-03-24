В Астане и 11 областях объявлено штормовое предупреждение

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 25 марта. По прогнозам синоптиков, опасные погодные явления ожидаются в столице и 11 регионах страны, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, в центре Улытауской области ожидается туман.

На юге, востоке Карагандинской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер днем на северо-востоке, в центре области до 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области ожидается гололед. На юге, западе, в центре области ожидается туман. Ветер ночью и утром на севере, востоке, западе области до 15-20 м/с. В областном центре – Кокшетау – ветер 15 м/с.

На севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер днем в центре области 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер ночью до 15-20, порывы могут доходить до 23 м/с, днем на востоке области 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед, поземок. Ветер ночью 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью на юге Костанайской области ожидается гололед. На западе, юге области – туман. Ветер ночью на северо-востоке области 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается туман. В областном центре – Актобе – ночью и утром также ожидается туман.

На севере, юге, востоке Западно-Казахстанской области и в областном центре – Уральске – ожидается туман.



"В связи с прогнозом положительных дневных и ночных температур воздуха до +5+10°C, выпадением осадков в виде дождя 27 марта 2024 года по Акмолинской области ожидается интенсивное таяние снежного покрова, формирование талого стока, повышение уровней воды на притоках и реках области, вследствие чего возможны переливы и подтопления автодорог, населенных пунктов, жилых и хозяйственных построек талыми водами". РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предупреждали, что паводки ожидаются в Карагандинской, Улытауской и Атырауской областях.