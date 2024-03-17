Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня
Астана
17 марта: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°C, днем 0+2°C.
18 марта: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°C, днем +2+4°C.
19 марта: переменная облачность, осадки (дождь, снег). Скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +2+4°C.
Алматы
17 марта: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +5+7°.
18 марта: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°C, днем +12+14°C.
19 марта: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +14+16°C.
Шымкент
17 марта: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +10+12°C.
18 марта: переменная облачность, дождь. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +16+18°C.
19 марта: переменная облачность, временами дождь. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +17+19°C.
Согласно штормовому предупреждению "Казгидромета", 17 марта на большей части страны ожидаются усиление ветра и туман.