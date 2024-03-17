Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 17 по 19 марта в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 17 марта: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°C, днем 0+2°C. 18 марта: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°C, днем +2+4°C. 19 марта: переменная облачность, осадки (дождь, снег). Скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +2+4°C. Алматы 17 марта: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +5+7°. 18 марта: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°C, днем +12+14°C. 19 марта: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +14+16°C. Шымкент 17 марта: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +10+12°C. 18 марта: переменная облачность, дождь. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +16+18°C. 19 марта: переменная облачность, временами дождь. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +17+19°C. Согласно штормовому предупреждению "Казгидромета", 17 марта на большей части страны ожидаются усиление ветра и туман.

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