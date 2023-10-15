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Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана

небо, облака Фото: freepik
Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 15 по 17 октября в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

15 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра ночью 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +8+10 °C, ночью +3+5 °C.

16 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12+14 °C, ночью 0,+2 °C.

17 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16+18 °C, ночью +3+5 °C.

Алматы

15 октября: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха днем +1 °C, ночью +1+3 °C.

16 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха днем +13+15 °C, ночью +2+4 °C.

17 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха днем +13+15 °C, ночью +2+4 °C.

Шымкент

15 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха днем +3 °C, ночью +4+6 °C.

16 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +17+19 °C, ночью +5+7 °C.

17 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +19+21 °C, ночью +7+9 °C.

Синоптики "Казгидромет" предупреждают жителей большей части Казахстана о непогоде в воскресенье, 15 октября. Республику накроют туман и сильные порывы ветра.

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