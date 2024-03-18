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Праздничное оформление района в Караганде едва не обошлось в миллиард тенге

оформление Караганда, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 11:15 Фото: pixabay
Почти миллиард тенге планировали потратить на праздничное оформление района в Караганде. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Из материалов ведомства следует, что прокуратура района Әлихан Бөкейхан Караганды отменила трехгодичный конкурс по праздничному оформлению района на общую сумму 985 156 250 тенге.

Основанием для отмены стало нарушение правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания, где предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для заключения договора на срок более года.

"Увеличение срока исполнения договора заказчиком ограничивало участие потенциальных поставщиков по признакам показателя финансовой устойчивости. По протесту прокурора конкурс акимата района отменен и приведен в соответствие с объявлением конкурса на один финансовый год".Пресс-служба прокуратуры Карагандинской области

В прокуратуре добавили, что снятие барьера бизнеса расширило возможность участия предпринимателей в государственных закупках.

6 января 2024 года стало известно, что акимат Талдыкоргана хотел выделить из бюджета 160 млн тенге на подведение инженерных сетей, которое уже выполнили частные застройщики.

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Анастасия Московчук
Караганда Карагандинская область
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