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В Астане появится новое посольство

делегация Кипра, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 16:46 Фото: Акорда
В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева и министра иностранных дел Кипра стало известно, что в Астане планируют открыть новое посольство, сообщает Zakon.kz.
"Касым-Жомарт Токаев приветствовал решение правительства Кипра об открытии посольства в Астане. По его словам, данный шаг ознаменует новую главу в дипломатических отношениях и придаст импульс развитию партнерства", – говорится в сообщении Акорды.
встреча с делегацией Кипра, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 16:46

Фото: Акорда

Также в ходе встречи президент подтвердил стремление Казахстана развивать партнерские отношения с Кипром и обменялся мнениями по перспективам развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и туристической сферах.

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