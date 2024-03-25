В Астане появится новое посольство
Фото: Акорда
В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева и министра иностранных дел Кипра стало известно, что в Астане планируют открыть новое посольство, сообщает Zakon.kz.
"Касым-Жомарт Токаев приветствовал решение правительства Кипра об открытии посольства в Астане. По его словам, данный шаг ознаменует новую главу в дипломатических отношениях и придаст импульс развитию партнерства", – говорится в сообщении Акорды.
Фото: Акорда
Также в ходе встречи президент подтвердил стремление Казахстана развивать партнерские отношения с Кипром и обменялся мнениями по перспективам развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и туристической сферах.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript