В Астане появится новое посольство

Фото: Акорда

В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева и министра иностранных дел Кипра стало известно, что в Астане планируют открыть новое посольство, сообщает Zakon.kz.

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