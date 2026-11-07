Новое здание посольства Таджикистана открыли в Астане
Президенты Казахстана и Таджикистана приняли участие в торжественной церемонии открытия нового здания таджикского посольства, расположенного на улице Анатолия Храпатого в Астане.
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон совместно перерезали церемониальную ленту, затем президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран.
Главам государств представили видеоролик с информацией о комплексе зданий посольства Таджикистана, затем они осмотрели дипломатическое представительство.
В ходе посещения президент Казахстана оставил запись в Книге почетных гостей.
Также лидеры Казахстана и Таджикистана посадили зеленые насаждения на территории посольства.
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Ранее Токаев и Рахмон провели переговоры в Астане после торжественной церемонии встречи президента Таджикистана. Также Токаев наградил президента Таджикистана орденом Qoja Ahmet Yasaui.