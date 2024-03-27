Чтобы рассмешить зрителя, мы жертвуем своими мозгами – Еркебулан Мырзабек

Почему КВН сегодня неинтересен молодежи? На какие темы сегодня шутить опасно? Где выращивают таланты для юмористического шоу? Кто в обиде на резидентов ҰNIGHT SHOW? Как расширяются границы юмора? Какая шутка точно "выстрелит"?

На эти и другие вопросы ответит Еркебулан Мырзабек – казахстанский актер, сценарист, телеведущий, продюсер и шоумен.





– Еркебулан, вас уже можно смело назвать ветераном отечественного юмора. Как вы считаете, чем современные молодые юмористы отличаются от вас и ваших коллег, когда вы только начинали играть в КВН?





– Я бы не сравнивал бывших резидентов с нынешними. Я дорожу каждым, ведь у каждого есть свой уникальный почерк. Хотя мы, опытные КВН-щики, между собой шутим, мол, сейчас КВН не тот, что был раньше. Но в действительности, юмор нынешнего поколения искрометнее нашего. Они в тонусе, у них больше актуальных тем для шуток, больше свободы и смелости. Например, нашему поколению 2003-2010 годов, когда в Казахстане медиа- сфера, в частности, музыкальная и киноиндустрия, не была так развита, героями наших шуток были медиа-личности СНГ. А сейчас у нас есть свои герои и очень радует, что границы юмора расширяются. Единственное, нынешнее поколение ленится. Они хотят все и сразу: популярности, славы, денег. Но я бы хотел напомнить, что только через труд и анализ ошибок мы достигаем совершенства.

Фото: НТК

– Формат КВН по-прежнему актуален среди молодежи? Каков ваш прогноз относительно популярности этой игры? Не вытеснит ли его стендап или другие юмористические форматы?





– Стендап КВН точно не вытеснит. Формат КВН не то чтобы устарел, он требует модернизации. Его нужно видоизменить, немного динамизировать. И подать зрителю более сжатый, емкий формат. Быстрый юмор – это то, что сейчас актуально. Зритель не готов смотреть полуторачасовой продукт. КВН стал неинтересен для молодежи. Это надо признать. Появилось много проектов юмористического плана – стендап, импровизация, программа ҰNIGHT SHOW, продюсером которой я являюсь. Какие-то коллективы ушли из КВН в театр, кто-то превратился в Youtube-проект, кто-то начал снимать сериалы. По сути, это и есть КВН. Это лично мое мнение – 80% авторов проектов юмористического плана в медиа-сфере – это КВН-щики. Поэтому из уважения к этой игре я, как выходец из КВН, не могу говорить, что КВН устарел. Делать его модным, интересным сейчас – это в наших интересах. И делать это будем мы. Была бы поддержка. Какая поддержка? Не аплодисменты, не моральная, не кивание головой, а финансовая поддержка.





– Мы знаем, что вы берете все сюжеты из жизни. Бывало ли так, что ваши знакомые узнавали себя в ваших миниатюрах? Случались ли конфликты? Обиды?





– Да, многое берем из жизни. Конечно, никто не обижается. Если это нелепая ситуация из жизни, мы же не говорим, что это конкретно этот человек сделал. Мы показываем взгляд со стороны. А кто это увидел, узнал себя, ему должно быть либо стыдно, либо смешно. Если человек приходит к нам открытым, готовым к обратной связи, тогда для него наше шоу – мега смешное и позитивное. И наоборот. Кто приходит закрытым, скованным, с таким, знаете, мини негативчиком, он получит свою дозу негатива. Но обидевшихся на нас еще не было.





– Еркебулан, в апреле на телеканале НТК стартует 4 сезон популярного комедийного проекта ҰNIGHT SHOW, который также выходит в эфир при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан. Что ждет зрителей в новом сезоне?





– В новом сезоне в проекте появится сразу 5 новых резидентов. Кто-то из участников прошлого сезона ушел по своим личным причинам, а кто-то – по решению продакшена. Новых резидентов вы увидите уже в эфире. Также зрителей ждут новые рубрики, полностью построенные на импровизации. К слову, новые рубрики мы тестили на зрителях во время записи программ. И были те, которые не нашли отклик у зрителей. Мы их сразу убрали. Неизменной осталась лишь рубрика "Ұname". Напомню, в этой рубрике мы приглашаем на сцену инста-звезду, популярную певицу или актрису. Задача резидентов шоу – смешно и оригинально "подкатить" к девушке. Участники используют любые методы – знакомство в стиле pickup, песню, стихотворение, анекдот. Главная цель – рассмешить гостью и понравиться ей. На самом деле все очень серьезно – процедура состоит из двух туров, в результате которых девушка выбирает победителя.





– Вы регулярно обновляете состав резидентов шоу. Где берете пополнение?





– Я как продюсер, как творческий руководитель проекта и как КВН-щик в первую очередь отбираю выходцев среди игроков КВН и "Жайдарман". Они мне близки по духу. Поскольку мы все выросли на одной площадке, мне с ними проще работать. И в целом, если КВН-щиков направить в правильное русло, они, как говорится, могут работать при любых погодных условиях. Только одна участница не имеет никакого отношения к КВН, она блогер. Ну и главный критерий ко всем резидентам, помимо умения импровизировать, – это дисциплина. Если не будет дисциплины, не будет и результата.

Фото: НТК

– На какие шутки в вашем шоу табу? Над чем нельзя смеяться?





– Табу на шутки, которые вызывают негатив. Мы не говорим про войну, смерть, стараемся не шутить насчет религии. Но бывает, что мы поднимаем острые темы, не очень позитивные. Например, тема бытового насилия. Это не для того, чтобы посмеяться над этим. Это потому, что мы тоже переживаем из-за этой серьезной для нашей страны проблемы.





– Бывали ли случаи, когда на шутку возлагались большие надежды, а она не "выстреливала" и оставалась незамеченной публикой?





– Да. Бывало и такое, что мы возлагали надежду на целую рубрику, но она не заходила зрителю. Приходилось ее убирать из эфира. Да, ничего не поделаешь. Это импровизационное шоу. Чтобы рассмешить зрителя, мы должны пожертвовать своими мозгами. Там, где импровизация, нужно быть готовыми и к провалу. Благо есть монтаж, можно что-то почистить, где-то убрать лишнее. Но это для телезрителей. Но наши зрители в студии, на концертах – они счастливчики. Они видят все – и падения, и взлеты. Они даже иногда советуют нашим участникам, как пошутить. И это очень круто, когда зритель взаимодействует с создателями проекта и тоже отчасти является его автором.

Фото: НТК

– Какие темы и вопросы "выстреливают" на 100%? Над чем сейчас охотно смеется аудитория?





– Сейчас важно шутить на актуальные темы. А поскольку таких тем у нас много, проблема – как за ними угнаться. Мы сделали упор на импровизацию и выстреливают шутки, которые придуманы здесь и сейчас. Зритель видит, что это реальная импровизация, это только что придумано. И это смешно вдвойне. Шутка, придуманная сейчас, сильнее залетает, чем шутка, написанная неделю назад.

4 сезон юмористической программы ҰNIGHT SHOW стартует на телеканале НТК 5 апреля в 18:00 и будет радовать своих поклонников каждую пятницу.

Фото: НТК

Партнерский материал.