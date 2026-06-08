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События

Землетрясение произошло в Алматинской области

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 22:17 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области произошло очередное землетрясение, отголоски которого докатились до нескольких населенных пунктов региона. Об этом 8 июня 2026 года сообщили в пресс-службе МЧС РК, передает Zakon.kz.

По данным спасателей, эпицентр природной стихии располагался на территории Казахстана, всего в сотне километров к юго-востоку от Алматы.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 08 июня 2026 г. в 21:55 по времени г. Астаны зарегистрировано землетрясение", – оперативно сообщили в профильном ведомстве.

Специалисты определили, что очаг залегал на относительно небольшой глубине – всего 5 километров, а координаты эпицентра составили 42.920º северной широты и 78.188º восточной долготы.

Несмотря на близость к мегаполису, в самом Алматы колебания почвы не ощущались, однако в близлежащих сельских округах интенсивность толчков оказалась заметной для местных жителей.

Согласно официальным данным, подземные толчки ощущались в Кегенском районе Алматинской области. Так, в селе Саты интенсивность колебаний составила 2,5 балла, а в соседнем селе Жалагаш приборы зафиксировали толчки силой в 2 балла.

Информация о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате сейсмособытия в экстренные службы региона не поступала.

10 простых шагов при землетрясении:

  1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
  3. Отойдите от мебели, окна, люстры.
  4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
  5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков).
  6. Отключите воду, газ, электричество.
  7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  9. Будьте готовы к повторным толчкам.
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Ранее в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана прокомментировали информацию о землетрясении в Алматы, которое произошло вечером 4 июня 2026 года.

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Канат Болысбек
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