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Законодательство РК

Контрабандные сигареты на миллиард тенге пытались провезти в Казахстан

Контрабандные сигареты на миллиард пытались провезти в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 16:54 Фото: пресс-служба КНБ РК
На казахстанско-кыргызской границе пресечена контрабанда сигарет на миллиард тенге. Подробности Zakon.kz озвучили в пресс-службе Комитета национальной безопасности.

В распространяемом сообщении Комитета сказано, что крупная партия табачных изделий (сигареты) выявлена на автомобильном пункте пропуска "Айша биби" 23 марта 2024 года.

Предварительная оценочная стоимость партии составляет более одного миллиарда тенге.

"Данный товар провозился под видом продуктов питания и не имел сопроводительных документов".Пресс-служба КНБ РК
Контрабандные сигареты на миллиард пытались провезти в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 16:54

Фото: пресс-служба КНБ РК

Также отмечено, что груз передан в Департамент экономических расследований для дальнейшего разбирательства.

В начале марта 2024 года в КНБ заявили об изъятии мешков с наркотиками на 540 млн тенге в столичной подпольной лаборатории.

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Анастасия Московчук
КНБ Казахстан
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