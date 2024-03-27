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Подачу холодной воды в Уральске планируют возобновить утром 28 марта

Вода, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 04:02 Фото: pixabay
Полная подача холодной воды в Уральске запланирована на 28 марта в 05:00, сообщает Zakon.kz.

По данным ТОО "Батыс су арнасы", из-за большого объема талых вод, поступающих в канализационные коллекторы, происходит затопление канализационных насосных станций. Так, для недопущения аварийных остановок КНС и затопления прилегающих зданий и территорий 27 марта с 23:00 по городу произошло полное отключение подачи холодной воды.

"Исходя из текущей ситуации, будет принято решение о возобновлении подачи холодной воды. Ориентировочное время подачи воды – в 05:00 28 марта", – говорится в сообщении.

При этом горожан заблаговременно попросили подготовить запасы воды.

В этот же день 27 марта в Уральске объявили режим ЧС природного характера местного масштаба.

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Алия Абди
Уральск
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