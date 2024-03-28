Алматинских спасателей перевели на усиленный режим работы

В связи с погодными условиями в Алматы привели в готовность службы гражданской защиты, подрядные организации. Кроме того, силы и средства ДЧС переведены на усиленный вариант несения службы, сообщает Zakon.kz.

На местах работает оперативная группа, отметили в пресс-службе Департамента по ЧС города.



Также сообщается, что 29 марта в горах Алматы ожидаются сильные дожди. Ветер западный, при грозе порывы ветра могут достичь 23-28 м/с.

"Гостям и туристам города убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!" Пресс-служба ДЧС города Алматы

Спасатели порекомендовали:

отложить прогулку в горную местность;

не откладывать возвращение домой на позднее время суток, так как вы можете не найти обратный маршрут;



в рюкзаках хранить: теплые вещи, походную аптечкуа для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS;

ни в коем случае не ходить в горы в одиночку;

максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении.

Ранее сообщалось, что ближе к вечеру 28 марта 2024 года в Алматы поднялся сильный ветер. Теплая весенняя погода за считанные секунды резко сменилась на черное небо и завывающий ветер. По прогнозу синоптиков, дождь начнется в 20:00.