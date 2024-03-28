Алматинских спасателей перевели на усиленный режим работы
Фото: Zakon.kz
В связи с погодными условиями в Алматы привели в готовность службы гражданской защиты, подрядные организации. Кроме того, силы и средства ДЧС переведены на усиленный вариант несения службы, сообщает Zakon.kz.
На местах работает оперативная группа, отметили в пресс-службе Департамента по ЧС города.
Также сообщается, что 29 марта в горах Алматы ожидаются сильные дожди. Ветер западный, при грозе порывы ветра могут достичь 23-28 м/с.
"Гостям и туристам города убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!"Пресс-служба ДЧС города Алматы
Спасатели порекомендовали:
- отложить прогулку в горную местность;
- не откладывать возвращение домой на позднее время суток, так как вы можете не найти обратный маршрут;
- в рюкзаках хранить: теплые вещи, походную аптечкуа для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS;
- ни в коем случае не ходить в горы в одиночку;
- максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении.
Ранее сообщалось, что ближе к вечеру 28 марта 2024 года в Алматы поднялся сильный ветер. Теплая весенняя погода за считанные секунды резко сменилась на черное небо и завывающий ветер. По прогнозу синоптиков, дождь начнется в 20:00.
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