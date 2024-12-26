Олжас Бектенов после крушения самолета поручил усилить авиационную безопасность

Премьер-министр Олжас Бектенов 26 декабря 2024 года заслушал отчет заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева о работе Правительственной комиссии на месте авиакатастрофы вблизи Актау, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленному отчету, спасательные службы завершили поиски.

Госпитализированы 29 человек, 38 человек погибли в результате крушения самолета. Всем пострадавшим проведены необходимые исследования. После стабилизации состояния пациенты были госпитализированы по профилям, получают лечение в полном объеме.

Фото: primeminister.kz

Также по линии санавиации из Астаны прибыли высококвалифицированные специалисты из Национального центра экстренной медицины и ведущих республиканских центров. Помимо казахстанских специалистов, также прибыли спецборт МЧС РФ и бригада санавиации Азербайджана. Прибывают родственники пострадавших и погибших, им оказывается необходимое содействие акиматом области по трансферту, размещению и питанию. Работают бригады психологов.

В свою очередь Министерство транспорта работает совместно с правительством Азербайджана.

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Завтра, 27 декабря 2024 года, ожидается прибытие авиационных властей Бразилии и компании Embraer. В Тупкараганском районе действует режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба.

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева пострадавшим в полном объеме предоставляется медицинская помощь, родным и близким погибших оказываются необходимые меры поддержки. Функционируют телефоны горячей линии, поступило свыше тысячи звонков.

"В первую очередь выражаю соболезнование родным и близким погибших. Правительством Казахстана и уполномоченными органами оказывается вся необходимая поддержка пострадавшим и родственникам погибших". Олжас Бектенов

Кроме того, руководитель правительства дал ряд поручений по усилению авиационной безопасности.

"Это печальное событие говорит о том, что нам тоже надо принять определенные меры по безопасности полетов. В первую очередь, необходимо провести внеплановую ревизию и взять на особый контроль техническое состояние аэропортов и воздушных судов. В рамках проводимых мероприятий нужно перепроверить квалификацию, допуски и компетентность экипажей воздушных судов наших авиакомпаний. В целях оперативного реагирования на авиапроисшествия надо усовершенствовать механизм аварийно-спасательных работ и обеспечить скоординированную работу заинтересованных государственных органов". Олжас Бектенов

В заключительной части глава правительства подчеркнул, что из этой ситуации нужно сделать правильные выводы с выработкой конкретных рекомендаций для недопущения подобного в будущем.

25 декабря при получении в 11:00 информации об аварийной ситуации на воздушном судне авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшем по маршруту Баку – Грозный, в район аэропорта Актау были незамедлительно направлены силы и средства МЧС Казахстана. В 11:30 поступила информация о крушении самолета в 3 км от аэропорта. В результате произошел разлом фюзеляжа самолета на две поперечные части (расстояние между обломками 300 м) с последующим возгоранием в районе кабины пилотов. В 11:35 прибывшие спасатели приступили к тушению пожара, и в 12:05 полностью ликвидировали. Общая площадь места крушения составила 4 200 кв. м.

На борту самолета находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил. МЧС опубликовало список имен погибших.