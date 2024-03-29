Аэропорт Шымкента не будет работать днем больше месяца

С 1 апреля по 3 мая 2024 года аэропорт Шымкента не будет работать с 10:30 до 18:30, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 марта на своей странице в Instagram сообщила авиакомпания Scat.

"В настоящее время взлетно-посадочная полоса ремонтируется. В связи с изменениями в расписании рейсов пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса в справочных сервисах, приложениях и сервисах авиакомпаний", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на пути к аэропорту также ведутся дорожные работы. В связи с ремонтом дорожного покрытия пассажирам следует приезжать в аэропорт заранее и оставлять свои автомобили на стоянке нового терминала, чтобы избежать пробок.

Ранее стало известно, что будет с действующим зданием аэровокзала в аэропорту Алматы. Подробнее можно прочитать здесь.