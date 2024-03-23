Дождь, снег и гололед прогнозируют в Казахстане 24 марта
Фото: freepik
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 24 марта, сообщает Zakon.kz.
По прогнозам синоптиков, на большей части страны сохранится неустойчивая погода.
"По-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, лишь на западе, севере и юго-востоке страны погода преимущественно без осадков. По РК ожидается туман, на севере, юго-востоке усиление ветра до 15-20 м/с".РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики рассказали о погоде в Алматы на неделю.
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