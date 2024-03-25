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Сильный дождь, грозу и туман прогнозируют в Казахстане 26 марта

дождь, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 15:54 Фото: freepik
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 26 марта, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части республики будет неустойчивая погода.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки (преимущественно в виде дождя), на западе сильный дождь, лишь на севере, юго-востоке страны погода ожидается без осадков. По РК ожидается туман, усиление ветра до 15-25 м/с, на юге – шквал, гроза, на северо-западе, востоке гололед".РГП "Казгидромет"

27 марта в Акмолинской области возможны паводки.

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