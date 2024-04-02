2 апреля – Международный день детской книги
По данным Министерства культуры и информации Казахстана, в стране насчитывается 249 детских библиотек. С начала года библиотеки, расположенные в областях, районах, городах и селах посетили 1 733 686 юных читателей.
При этом самой старейшей библиотекой считается книгохранилище имени С. Бегалина, основанное в Алматы в прошлом веке, а самой современной детской библиотекой – построенный четыре года назад в Алматы ALATAU CREATIVE HUB.
Фото: Telegram / Madeniet_aqparat_ministrligi
Сегодня во всех библиотеках страны будут организованы различные мероприятия, включая книжные выставки, интеллектуальные игры, встречи, литературные бенефисы и экскурсии.
Восьмилетняя казахстанка опубликовала две книги в США.