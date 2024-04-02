2 апреля – Международный день детской книги. Дата совпадает с днем рождения известного сказочника Ганса Христиана Андерсена, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства культуры и информации Казахстана, в стране насчитывается 249 детских библиотек. С начала года библиотеки, расположенные в областях, районах, городах и селах посетили 1 733 686 юных читателей.

При этом самой старейшей библиотекой считается книгохранилище имени С. Бегалина, основанное в Алматы в прошлом веке, а самой современной детской библиотекой – построенный четыре года назад в Алматы ALATAU CREATIVE HUB.

Фото: Telegram / Madeniet_aqparat_ministrligi

Сегодня во всех библиотеках страны будут организованы различные мероприятия, включая книжные выставки, интеллектуальные игры, встречи, литературные бенефисы и экскурсии.

Восьмилетняя казахстанка опубликовала две книги в США.

