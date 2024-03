Восьмилетняя казахстанка опубликовала две книги в США

Восьмилетняя Малика Кабдылхак первый автор-ребенок из Казахстана, чьи книги размещены на Amazon Kindle Direct Publishing в США. Корреспондент Zakon.kz поговорил с ее мамой и узнал, как юная книголюбка стала писательницей.

Мама девочки Акмаржан Касмаганбетова родилась и выросла в Мангистауской области. Окончив школу, переехала в Астану, где поступила в Евразийский национальный университет. После него училась в вузах Японии, Австралии и Норвегии. Вышла замуж за соотечественника. Семь лет назад по докторантуре семья приехала в США, в настоящее время живет в штате Северная Каролина.

"Я больше трех лет работала во всемирно известном университете Дьюк (Duke University). Сейчас являюсь административным сотрудником в университете Северной Каролины в Чапел Хилле (University of North Carolina at Chapel Hill), который входит в топ-25 сильнейших вузов США", – поделилась Акмаржан Касмаганбетова.

Супруги воспитывают двоих детей. Их старшая дочь, восьмилетняя Малика Кабдылхак, удивляет мировое сообщество своим особенно теплым отношением к книгам.

"Малика родилась в Астане. Когда ей было 2,5 года, семья перебралась в США. Дочка разносторонняя: рисует, поет и танцует. Но самое большое пристрастие у нее к книгам. За раз она может от корки до корки изучить 3-4 средних книги. Мы регулярно ходим в библиотеки и с каждого посещения забираем домой десятки книг. Но этого для Малики бывает недостаточно. Она самостоятельно перебирает школьные полки, шарит электронные учебники. Я наблюдаю за тем, как дочь засыпает с книгой в руках и иногда даже ставит будильник, чтобы пораньше проснуться и до школы почитать", – поделилась мама юной писательницы.

Фото: предоставлено Акмаржан Касмаганбетовой

Невероятная любовь к книгам побудила Малику создать свои произведения. У нее уже несколько авторских иллюстративных рассказов на английском языке. Они опубликованы на всемирной платформе Amazon. Малика Кабдылхак – самая маленькая казахстанка, чье творчество представлено на популярной площадке, которая занимает 72% всех электронных книг мирового рынка.

"Первые короткие иллюстрированные рассказы она начала писать с пяти лет. Сначала использовала обычную бумагу. Позже заинтересовалась электронным вариантом и стала творить на планшете. Это даже нам облегчило процесс оцифровывания ее записей. Дочь постоянно просила нас издать ее книги, и мы пообещали ей, что когда-нибудь это сделаем. Но сами не ожидали, что ее мечта исполнится так скоро". Акмаржан Касмаганбетова

Первое издание Малики Кабдылхак называется "Bob and Rob – the BEST Robot Friends", что в переводе с английского языка на русский означает "Боб и Роб – лучшие друзья-роботы". Книга из 16 страниц для читателей от пяти до 12 лет. Она о дружбе двух роботов и их приключениях. В ее основу легли шесть небольших рассказов и красочные иллюстрации от автора. Творчество доступно в электронном формате для Kindle – серии устройств для чтения электронных книг, выпускаемой компанией Amazon.

Bob and Rob – the BEST Robot Friends стал бестселлером в категории научно-популярной литературы Sci-Fi для пользователей Amazon на первой же неделе. Хотя рейтинг продаж обновляется ежедневно, даже ежечасно, мы успели зафиксировать рекорд. Это похвальное достижение для начинающего писателя", – считает жительница США.

Фото: предоставлено Акмаржан Касмаганбетовой

Вторая книга "Amina’s Nauryz" ("Наурыз Амины") была опубликована на Amazon совсем недавно – 9 марта 2024 года. Ее можно приобрести не только в электронном формате, но и в печатной версии. Юная казахстанка написала этот рассказ на английском языке с использованием казахских слов. Героиней сюжета стала девочка по имени Амина. Она делится с читателями, как ее семья празднует Наурыз. В издании описаны казахские национальные традиции, блюда и игры.

"Книга оформлена красивыми картинками в национальном стиле. Весь дизайн разработала сама автор. Ее желанием стало – простым языком, а может, даже детским взглядом, показать иностранцам, как казахи массово устраивают гуляния на Наурыз. То, насколько богаты и красивы наши традиции. По ее мнению, это побудит мировое сообщество больше изучать казахский язык и ближе познакомиться с нашей культурой", – объяснила мама девочки.

Фото: предоставлено Акмаржан Касмаганбетовой

Акмаржан Касмаганбетова пояснила, что как-то семья в США пыталась найти информацию о Наурызе, обошла библиотеки, пролистала различные платформы в интернете, однако поиски были безуспешны. Тогда девочка предложила родителям разнообразить скудное представление американцев о ярком торжестве.

"На Amazon есть книги о персидском Ноуруз и о том, как иранцы его празднуют. В США широко отмечаются Рождество и китайский Новый год. Но о Наурызе знают мало американцев. А это наш любимый праздник. Каждую весну мы встречаем Наурыз в кругу близких. Наряжаемся в казахскую национальную одежду, готовим көже, бешбармак, поем любимые песни. Малика танцует қамажай. Эти прекрасные воспоминания также послужили основой для написания книги о Наурызе", – говорит родительница автора.

Фото: предоставлено Акмаржан Касмаганбетовой

Маленькая писательница намерена издать вторую часть рассказа о роботах. Три новые серии уже готовы с иллюстрациями. Это позволит ей выпустить полную книгу о роботах, которую можно будет распространить не только на платформе Amazon, но и в книжных магазинах.

Казахстанцы признаются, что скучают по Родине. У Малики до сих пор сохранилась привычка здороваться фразой: "Hi, my name is Malika, and I am from Kazakhstan" – "Привет, меня зовут Малика, и я из Казахстана". Нередко в школе проходят конкурсы и мероприятия, в которых семья презентует Казахстан и делится своими знаниями о казахской культуре.