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Происшествия

Землетрясение в Алматы: МЧС прокомментировало ситуацию

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 21:40 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана прокомментировали информацию о землетрясении в Алматы, которое произошло вечером 4 июня 2026 года, передает Zakon.kz.

По предварительным данным, подземные толчки в мегаполисе были зафиксированы примерно в 21:22. Как сообщили в экстренных службах, на месте незамедлительно начали работу профильные ведомства.

"Сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК информация обрабатывается. Согласно алгоритму взаимодействия оповещены соответствующие госорганы", – оперативно сообщили в министерстве.

По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался на территории Казахстана, в 316 километрах на северо-восток от города Алматы. Очаг залегал на глубине 30 километров.

Специалисты предоставили подробные данные об ощутимости подземных толчков в регионах страны (по шкале MSK-64).

Интенсивность в 4 балла зафиксирована:

  • В городе Жаркент (Панфиловский район Жетысуской области).

Интенсивность в 3 балла ощущалась в следующих населенных пунктах:

  • Жетысуская область: города Сарканд и Текели, поселок Карабулак (Ескельдинский район), село Жансугуров (Аксуский район);
  • Алматинская область: села Чунджа и Кыргызсай (Уйгурский район).

Интенсивность в 2 балла была отмечена в крупных городах и ряде районов:

  • Алматы и Конаев;
  • Жетысуская область: города Талдыкорган, Уштобе (Каратальский район) и Ушарал (Алакольский район), села Балпык-Би (Коксуский район) и Сарыозек (Кербулакский район);
  • Алматинская область: города Есик, Талгар и Алатау (Жетиген), села Отеген-Батыр и Боралдай (Илийский район), села Шелек, Тургень, Кокпек и Маловодное (Енбекшиказахский район), села Кеген, Жалагаш и Саты (Кегенский район), село Нарынкол (Райымбекский район), село Ж. Кайыпова (Уйгурский район);
  • Абайская область: села Урджар и Маканчи.

10 простых шагов при землетрясении:

  1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
  3. Отойдите от мебели, окна, люстры.
  4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
  5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков).
  6. Отключите воду, газ, электричество.
  7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  9. Будьте готовы к повторным толчкам.
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Ранее информация появилась на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). По данным зарубежных специалистов, магнитуда подземных толчков составила 5,8.

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Канат Болысбек
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