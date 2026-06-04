Землетрясение в Алматы: МЧС прокомментировало ситуацию
По предварительным данным, подземные толчки в мегаполисе были зафиксированы примерно в 21:22. Как сообщили в экстренных службах, на месте незамедлительно начали работу профильные ведомства.
"Сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК информация обрабатывается. Согласно алгоритму взаимодействия оповещены соответствующие госорганы", – оперативно сообщили в министерстве.
По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался на территории Казахстана, в 316 километрах на северо-восток от города Алматы. Очаг залегал на глубине 30 километров.
Специалисты предоставили подробные данные об ощутимости подземных толчков в регионах страны (по шкале MSK-64).
Интенсивность в 4 балла зафиксирована:
- В городе Жаркент (Панфиловский район Жетысуской области).
Интенсивность в 3 балла ощущалась в следующих населенных пунктах:
- Жетысуская область: города Сарканд и Текели, поселок Карабулак (Ескельдинский район), село Жансугуров (Аксуский район);
- Алматинская область: села Чунджа и Кыргызсай (Уйгурский район).
Интенсивность в 2 балла была отмечена в крупных городах и ряде районов:
- Алматы и Конаев;
- Жетысуская область: города Талдыкорган, Уштобе (Каратальский район) и Ушарал (Алакольский район), села Балпык-Би (Коксуский район) и Сарыозек (Кербулакский район);
- Алматинская область: города Есик, Талгар и Алатау (Жетиген), села Отеген-Батыр и Боралдай (Илийский район), села Шелек, Тургень, Кокпек и Маловодное (Енбекшиказахский район), села Кеген, Жалагаш и Саты (Кегенский район), село Нарынкол (Райымбекский район), село Ж. Кайыпова (Уйгурский район);
- Абайская область: села Урджар и Маканчи.
10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ, электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Ранее информация появилась на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). По данным зарубежных специалистов, магнитуда подземных толчков составила 5,8.