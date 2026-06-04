Землетрясение в Алматы: МЧС прокомментировало ситуацию

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана прокомментировали информацию о землетрясении в Алматы, которое произошло вечером 4 июня 2026 года, передает Zakon.kz.

По предварительным данным, подземные толчки в мегаполисе были зафиксированы примерно в 21:22. Как сообщили в экстренных службах, на месте незамедлительно начали работу профильные ведомства.

"Сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК информация обрабатывается. Согласно алгоритму взаимодействия оповещены соответствующие госорганы", – оперативно сообщили в министерстве.

По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался на территории Казахстана, в 316 километрах на северо-восток от города Алматы. Очаг залегал на глубине 30 километров.



Специалисты предоставили подробные данные об ощутимости подземных толчков в регионах страны (по шкале MSK-64).

Интенсивность в 4 балла зафиксирована:

В городе Жаркент (Панфиловский район Жетысуской области).

Интенсивность в 3 балла ощущалась в следующих населенных пунктах:

Жетысуская область: города Сарканд и Текели, поселок Карабулак (Ескельдинский район), село Жансугуров (Аксуский район);

Алматинская область: села Чунджа и Кыргызсай (Уйгурский район).

Интенсивность в 2 балла была отмечена в крупных городах и ряде районов:

Алматы и Конаев;

Жетысуская область: города Талдыкорган, Уштобе (Каратальский район) и Ушарал (Алакольский район), села Балпык-Би (Коксуский район) и Сарыозек (Кербулакский район);

Алматинская область: города Есик, Талгар и Алатау (Жетиген), села Отеген-Батыр и Боралдай (Илийский район), села Шелек, Тургень, Кокпек и Маловодное (Енбекшиказахский район), села Кеген, Жалагаш и Саты (Кегенский район), село Нарынкол (Райымбекский район), село Ж. Кайыпова (Уйгурский район);

Абайская область: села Урджар и Маканчи.

10 простых шагов при землетрясении:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков. Отойдите от мебели, окна, люстры. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен. Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков). Отключите воду, газ, электричество. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее). Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Ранее информация появилась на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). По данным зарубежных специалистов, магнитуда подземных толчков составила 5,8.