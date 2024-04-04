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В Сырымском районе ЗКО начали подсчет ущерба от паводков

В Сырымском районе ЗКО начали подсчет ущерба от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 17:57 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В Сырымском районе от паводков пострадали 236 домов, из которых не пригодны для проживания 84. Восемь домов были разрушены полностью. С 29 марта в районе решением акима района создана комиссия для подсчета материального ущерба и осмотра пострадавших объектов и жителей.
На сегодня комиссией проведен визуальный осмотр всех подтопленных объектов.
Как отметил аким района Жумагелды Батырниязов, в связи со сложившейся ситуацией была сформирована специальная комиссия по оценке ущерба от паводков.
"Оценку начали проводить с момента наступления паводков. Затем члены комиссии провели подомовые обходы и встречи с пострадавшими. На сегодняшний день по Сырымскому району падеж от паводков составил восемь голов лошадей, 62 голов КРС, 239 голов МРС. Комиссия проводит всесторонний анализ для полного возмещения ущерба".Жумагелды Батырниязов
Напомним, что паводок в районе случился 27 марта в связи с подъемом рек Уленты и Булдурты выше критического уровня (река Уленты с критическим уровнем 520 см поднялась до 665 см) и интенсивным таянием степных талых вод. На данный момент в 40 домах проводятся восстановительные работы, а в 112 вернулись жители.
В Сырымском районе ЗКО начали подсчет ущерба от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 17:57

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Кроме того, по району в пунктах временного размещения находятся 29 человек. Также была оказана гуманитарная помощь пострадавшим 236 семьям в размере 6,5 мл тенге от партий, молодежи, бизнесменов и т. д., действует общественный фонд "Сырым Қоры" для сбора средств пострадавшим.
В Сырымском районе ЗКО начали подсчет ущерба от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 17:57

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На данный момент проводится выплата всем пострадавшим семьям в размере 184,6 тыс. тенге за счет средств районного бюджета на общую сумму 43,6 млн тенге.

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