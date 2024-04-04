В Сырымском районе ЗКО начали подсчет ущерба от паводков

В Сырымском районе от паводков пострадали 236 домов, из которых не пригодны для проживания 84. Восемь домов были разрушены полностью. С 29 марта в районе решением акима района создана комиссия для подсчета материального ущерба и осмотра пострадавших объектов и жителей.

На сегодня комиссией проведен визуальный осмотр всех подтопленных объектов.

Как отметил аким района Жумагелды Батырниязов, в связи со сложившейся ситуацией была сформирована специальная комиссия по оценке ущерба от паводков.

"Оценку начали проводить с момента наступления паводков. Затем члены комиссии провели подомовые обходы и встречи с пострадавшими. На сегодняшний день по Сырымскому району падеж от паводков составил восемь голов лошадей, 62 голов КРС, 239 голов МРС. Комиссия проводит всесторонний анализ для полного возмещения ущерба". Жумагелды Батырниязов

Напомним, что паводок в районе случился 27 марта в связи с подъемом рек Уленты и Булдурты выше критического уровня (река Уленты с критическим уровнем 520 см поднялась до 665 см) и интенсивным таянием степных талых вод. На данный момент в 40 домах проводятся восстановительные работы, а в 112 вернулись жители.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Кроме того, по району в пунктах временного размещения находятся 29 человек. Также была оказана гуманитарная помощь пострадавшим 236 семьям в размере 6,5 мл тенге от партий, молодежи, бизнесменов и т. д., действует общественный фонд "Сырым Қоры" для сбора средств пострадавшим.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На данный момент проводится выплата всем пострадавшим семьям в размере 184,6 тыс. тенге за счет средств районного бюджета на общую сумму 43,6 млн тенге.