Казахстан и Узбекистан создадут предприятие между железнодорожными администрациями двух стран

В ходе переговоров 5 апреля президенты Казахстана и Узбекистана уделили особое внимание вопросам обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила Акорда, в этом ключе Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеёв обсудили ход подготовки к очередной 6-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, а также перспективы взаимодействия в форматах С5+.



"В контексте укрепления взаимодействия в регионе лидеры двух стран приветствовали инициативы создания совместного предприятия между железнодорожными администрациями Казахстана и Узбекистана, предоставления на взаимовыгодной основе грузовых терминалов на казахско-китайской границе и в Узбекистане для организации грузоперевозок по маршруту Китай – Казахстан – Узбекистан", – говорится в сообщении.

Проект будет способствовать наращиванию двусторонней торговли, увеличению объемов транспортировки товаров, а также создаст благоприятные условия для наращивания грузоперевозок в южном направлении.

Совместное предприятие будет задействовано в развитии Трансафганского маршрута.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в узбекский город Ургенч сегодня, 5 апреля 2024 года. В аэропорту его встретил президент Шавкат Мирзиёев. Токаев провел неформальную встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.