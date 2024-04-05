Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан и Узбекистан создадут предприятие между железнодорожными администрациями двух стран

Казахстан и Узбекистан создадут предприятие между железнодорожными администрациями двух стран, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 18:32 Фото: akorda.kz
В ходе переговоров 5 апреля президенты Казахстана и Узбекистана уделили особое внимание вопросам обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила Акорда, в этом ключе Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеёв обсудили ход подготовки к очередной 6-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, а также перспективы взаимодействия в форматах С5+.

"В контексте укрепления взаимодействия в регионе лидеры двух стран приветствовали инициативы создания совместного предприятия между железнодорожными администрациями Казахстана и Узбекистана, предоставления на взаимовыгодной основе грузовых терминалов на казахско-китайской границе и в Узбекистане для организации грузоперевозок по маршруту Китай – Казахстан – Узбекистан", – говорится в сообщении.

Проект будет способствовать наращиванию двусторонней торговли, увеличению объемов транспортировки товаров, а также создаст благоприятные условия для наращивания грузоперевозок в южном направлении.

Совместное предприятие будет задействовано в развитии Трансафганского маршрута.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в узбекский город Ургенч сегодня, 5 апреля 2024 года. В аэропорту его встретил президент Шавкат Мирзиёев. Токаев провел неформальную встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества. 

Читайте также

Олжас Бектенов проверил паводковую ситуацию в ВКО и поручил усилить меры по предупреждению ЧС
Премьер проверил паводковую ситуацию в Восточно-Казахстанской области
Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Токаев в Узбекистане, прорыв дамбы в Актюбинской области, режим ЧС в девяти областях – итоги дня
Токаев в Узбекистане, прорыв дамбы в Актюбинской области, режим ЧС в девяти областях – итоги дня
Диана Абдуллаева
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Узбекистан Мирзиеев Шавкат
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу
В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу
Жапаров: Возможность сильных землетрясений прогнозируют кыргызские ученые
Жапаров: Возможность сильных землетрясений прогнозируют кыргызские ученые
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: