Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы

В рамках рабочего визита в Узбекистан Касым-Жомарт Токаев 5 апреля посетил городище Ичан-кала, расположенное в историческом центре древней Хивы. Главу государства сопровождал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает Zakon.kz

По информации Акорды, экскурсия глав государств началась у ворот "Ата дарваза". В честь высоких гостей прозвучали узбекские народные песни и было показано театрализованное представление.

"Далее они посетили уникальный комплекс "Куня Арк", медресе Шергози хана, медресе Мухаммад амин Инак, Жума мечеть и комплекс "Таш ховли", – говорится в сообщении.

Также лидеры Казахстана и Узбекистана осмотрели мавзолей средневекового хивинского поэта и просветителя, суфия и философа Пахлавана Махмуда (1247-1326).

Фото: akorda.kz

"В память о нем были прочитаны суры из Корана. Мавзолей Пахлавана Махмуда считается священным местом паломничества узбеков, туркмен, каракалпаков и других народов", – добавили в Акорде.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев также побывали в одном из уникальных памятников хорезмийской архитектуры – Дворце Нуруллабая.





"Дворцово-парковый комплекс построен в начале XIX века правителем Мухаммадом Рахим-ханом II для своего сына – будущего хана Асфендияра – на месте огромного сада, которым владел богатый хивинский купец Нуруллабай. Помимо мастеров и художников из Хивы, к строительству были привлечены специалисты из России и Германии, что нашло отражение в облике объекта, сочетающего в себе традиционную восточную архитектуру и элементы европейского стиля", – говорится в сообщении.

Лидеры двух стран осмотрели дом главного визиря Хивинского ханства Сеида Ибрагим-ходжи, комплекс "Беш ховли", гостевые помещения и другие комнаты дворца.

Фото: akorda.kz

Затем президентам представили выставку изобразительного искусства "Единство народов кистью узбекских и казахских художников" и экспозицию "Хорезм в фотографиях XIX-XX веков". В ходе посещения они ознакомились с работами основоположника узбекского национального фотоискусства и документального кино Худайбергена Диванова.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в узбекский город Ургенч сегодня, 5 апреля 2024 года. В аэропорту его встретил президент Шавкат Мирзиёев. Токаев провел неформальную встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

