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Трех пациентов реанимации эвакуировали из ЦРБ Кульсары в Бейнеу

эвакуация, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 11:44 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В Жылыойском районе продолжается эвакуация населения в связи с угрозой подтопления, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Оперативный штаб Атырауской области по ЧС.

По информации областного управления здравоохранения, из Жылыойской районной больницы в Бейнеускую ЦРБ эвакуированы 39 пациентов и 8 ухаживающих за ними людей.

Также в числе эвакуированных две беременных и восемь рожениц, 13 детей, из них 4 новорожденных.

"Из зоны подтоплений нам удалось эвакуировать троих пациентов отделения реанимации, 7 – из отделения хирургии и 6 – из терапии. Всего для пациентов, прибывающих в Бейнеускую ЦРБ из Атырауской области, развернуто 300 коек. Для них оказывается вся необходимая медицинская помощь", – сообщил руководитель Управления здравоохранения Атырауской области Кайсар Абдалиев.

Отметим, что расстояние от города Кульсары до Бейнеуской ЦРБ составляет 225 км.

При эвакуации задействованы 14 реанимобилей и автобус "Икарус", пациентов сопровождают 8 врачей.

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