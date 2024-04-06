Трех пациентов реанимации эвакуировали из ЦРБ Кульсары в Бейнеу
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В Жылыойском районе продолжается эвакуация населения в связи с угрозой подтопления, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Оперативный штаб Атырауской области по ЧС.
По информации областного управления здравоохранения, из Жылыойской районной больницы в Бейнеускую ЦРБ эвакуированы 39 пациентов и 8 ухаживающих за ними людей.
Также в числе эвакуированных две беременных и восемь рожениц, 13 детей, из них 4 новорожденных.
"Из зоны подтоплений нам удалось эвакуировать троих пациентов отделения реанимации, 7 – из отделения хирургии и 6 – из терапии. Всего для пациентов, прибывающих в Бейнеускую ЦРБ из Атырауской области, развернуто 300 коек. Для них оказывается вся необходимая медицинская помощь", – сообщил руководитель Управления здравоохранения Атырауской области Кайсар Абдалиев.
Отметим, что расстояние от города Кульсары до Бейнеуской ЦРБ составляет 225 км.
При эвакуации задействованы 14 реанимобилей и автобус "Икарус", пациентов сопровождают 8 врачей.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript