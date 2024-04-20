В Алматинской области обнаружили крупную нарколабораторию

12 апреля 2024 года сотрудники Департамента КНБ по Алматинской области задержали мужчину, подозреваемого в организации подпольной лаборатории по производству психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.

В КНБ сообщили, что в ходе обысков изъяли около 25 кг синтетических наркотиков, тонну прекурсоров, лабораторное оборудование, а также крупную сумму денег в иностранной валюте.

Фото: КНБ РК

Фото: КНБ РК

В отношении гражданина Казахстана проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК.

Подозреваемого задержали, он взят под стражу.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

17 апреля в КНБ заявили о ликвидации регионального наркоканала.