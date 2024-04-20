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Законодательство РК

В Алматинской области обнаружили крупную нарколабораторию

изготовление запрещенных веществ, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 11:07 Фото: КНБ РК
12 апреля 2024 года сотрудники Департамента КНБ по Алматинской области задержали мужчину, подозреваемого в организации подпольной лаборатории по производству психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.

В КНБ сообщили, что в ходе обысков изъяли около 25 кг синтетических наркотиков, тонну прекурсоров, лабораторное оборудование, а также крупную сумму денег в иностранной валюте.

деньги, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 11:07

Фото: КНБ РК

изготовление запрещенных веществ, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 11:07

Фото: КНБ РК

В отношении гражданина Казахстана проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК.

Подозреваемого задержали, он взят под стражу. 

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

17 апреля в КНБ заявили о ликвидации регионального наркоканала.

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