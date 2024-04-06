В СКО ожидаются резкие повышения уровней воды выше критических отметок

6 апреля по поручению главы государства для эффективной координации работы по борьбе с паводками в Северо-Казахстанскую область прибыл первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, он провел оперативное совещание по паводковой ситуации в регионе с участием акима области Гауеза Нурмухамбетова и руководителей госорганов.

"В области складывается непростая паводковая ситуация. Ожидаются резкие повышения уровней воды выше критических отметок. С 5 апреля идет перелив воды через гребень Сергеевского водохранилища. Первые подъемы у города Петропавловска ожидаются через шесть дней, а пик половодья – на конец апреля", – говорится в сообщении.

Роман Скляр отметил, что нужно приложить все усилия во избежание развития негативного сценария паводка. В частности, необходимо принять исчерпывающие меры для оказания всей необходимой помощи гражданам, пострадавшим от паводков.

"Важно, чтобы помощь была оказана незамедлительно и без волокиты. По итогам совещания первый заместитель премьер-министра поручил руководству области подготовить пункты эвакуации населения, предусмотреть запасы продуктов питания, медикаментов, продолжить разъяснительную работу среди населения по правилам поведения при возникновении угрозы подтопления, продолжить заполнение мешкотары инертным материалом с одновременным сосредоточением их в наиболее паводкоопасных местах, вести постоянный мониторинг за скоплением талых вод на полях, обеспечить круглосуточную готовность сил и средств для ликвидации возможных подтоплений, осуществлять круглосуточный мониторинг за сбросом воды из Сергеевского, Чаглинского и Селетинского водохранилищ", – говорится в пресс-релизе.

В своем обращении к народу президент Токаев сообщил, что паводки, возможно, самые масштабные за последние 80 лет, и рассказал, какие меры принимаются для минимизации ущерба. Также президент поручил разбронировать госрезерв для помощи пострадавшим от паводков и направить дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией.

