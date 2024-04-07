Провалившихся под лед мужчин спасли в ВКО
Фото: скриншот видео
6 апреля на Сибинских озерах Восточного Казахстана оказавшиеся поблизости люди спасли двух рыболовов, сообщает Zakon.kz.
Местный житель Александр Алексеев с помощью троса вытащил первого рыболова на берег.
Затем он и другие очевидцы заметили еще одного провалившегося мужчину и кинули ему трос и санки, тем самым вытянули его на безопасную зону.
МЧС призывает строго соблюдать меры безопасности на льду и близ озер.
Утром 5 апреля житель Акмолинской области и его кошка были спасены с помощью лодки.
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