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Провалившихся под лед мужчин спасли в ВКО

спасание, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 12:24 Фото: скриншот видео
6 апреля на Сибинских озерах Восточного Казахстана оказавшиеся поблизости люди спасли двух рыболовов, сообщает Zakon.kz.

Местный житель Александр Алексеев с помощью троса вытащил первого рыболова на берег.

Затем он и другие очевидцы заметили еще одного провалившегося мужчину и кинули ему трос и санки, тем самым вытянули его на безопасную зону.

МЧС призывает строго соблюдать меры безопасности на льду и близ озер.

Утром 5 апреля житель Акмолинской области и его кошка были спасены с помощью лодки.

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