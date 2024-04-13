Грозу и шквальный ветер прогнозируют в Казахстане 14 апреля

"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 14 апреля, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части страны будет дождливая и ветреная погода, в отдельных регионах – гроза, туман и шквальный ветер.

"Атмосферные фронтальные разделы сохранят дождливую и ветреную погоду на большей части РК, в горных районах юго-востока ожидается сильный дождь, на севере страны в ночные часы прогнозируются осадки (преимущественно дождь). И только на востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По РК ожидаются грозы, туманы, усиление ветра, на юге страны – шквал". РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы. По прогнозам "Казгидромета", в Алматы ожидаются обильные осадки с градом и сильным ветром.

