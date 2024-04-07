Паводки: более 14 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения

В Министерстве по ЧС предоставили информацию о паводковой ситуации в стране. По данным ведомства, в регионах затопило более трех тысяч частных домов, около двух тысяч дач и десятки зданий, сообщает Zakon.kz.

"В населенных пунктах Акмолинской, Карагандинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей продолжается ликвидация последствий паводков, а также проведение противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ, откачка талых вод, укладка мешкотар инертными материалами, берегоукрепительные работы каналов, арычных систем, оповещение и эвакуация людей в безопасные места", – говорится в сообщении МЧС.

По республике остаются подтопленными 3702 частных жилых дома, 562 дворовых территорий, 1822 дачных дома и 73 здания различного предназначения, а также 155 переливов автодорог.

По стране откачали около 7,4 млн м³ талой воды, уложили более 966 тысяч мешкотар и 976 тысяч тонн инертного материала.

Спасли и эвакуировали 72 284 человека, из них 17 217 детей. В пунктах временного размещения находятся 14 430 человек, из них 7216 детей. 68 932 сельскохозяйственных животных отогнаны на безопасное расстояние.

На телефоны "Горячей линии" поступило 1009 звонков. Функционируют республиканский и областные оперативные штабы в 20 регионах.

Воздушными судами государственной авиации эвакуированы 2607 человек, из них 760 детей (бортами МЧС РК – 158, из них 26 детей, МО РК – 2121 человек, из них 618 детей; бортами Нацгвардии – 325 человека, из них 111 детей, авиационной службой КНБ РК – 3 человека), доставлено 96 335 кг гуманитарной помощи.

На контроле находится 88 размывов автодорог, из них 4 моста и 83 дорожных полотна. Без транспортного сообщения остается 61 населенный пункт.

В Западно-Казахстанской области ведется мониторинг паводковой ситуации на водохранилище Узынколь, в 7 км от села Узынколь Теректинского района. На реках Жайык, Шаган и Деркул сохраняется повышение уровня воды. Сброс из Ириклинского водохранилища в реку Урал составляет 2170 м³/сек. Ведется постоянный обмен гидрологическими данными с Росгидрометом. Остаются подтопленными дачные массивы, и есть угроза подтопления дачного массива "Утюжный затон" города Уральска. В связи с поднятием уровня воды на реках Урал и Чаган, сохраняющейся паводковой опасностью и подтоплением дачных массивов 6, 7 апреля была задействована система перехвата теле- и радиовещания.

В Костанайской области в связи с обильным снеготаянием и приходом талой воды со степей ведется мониторинг села Карамырза Карасуского района. Также проводится эвакуация из города Тобол и села Алтынсарина.

Подвержены затоплению прилегающие территории в районе города Костанай, Тобол, жилые массивы, ТРЦ, базы отдыха и др.

В Акмолинской области ведется мониторинг села Тасты Целиноградского района, имеется риск подтопления искусственной траншеи, находящейся за селом.

В Северо-Казахстанской области ведется мониторинг города Тайынша, с поднятием уровня воды в реке Чаглинка существует угроза подтопления населенного пункта. В селе Красная Поляна Тайыншинского района в связи с увеличением количества талой воды с полей существует угроза подтопления дворовых территорий. В селе Дружба р-на Г. Мусрепова из-за поднятия уровня воды в реке Есиль существует угроза подтопления селу. На Сергеевском водохранилище происходит перелив через гребень. На данный момент угрозы населенным пунктам нет. В селе Узынжар в результате поднятия уровня воды в реке Есиль подтоплено 4 дворовые территории.

В Атырауской области произошло подтопление 2810 домов города Кульсары в связи с повышением уровня реки Жем в Уилском районе Актюбинской области. В ходе мероприятий по эвакуации жителей города Кульсары Департамент по чрезвычайным ситуациям 6 апреля пять раз задействовал сиренно-речевое устройство в Жылыойском районе для оповещения населения города. Кроме того, для информирования жителей города было задействовано семь единиц техники полиции, оснащенной сигнально-громкоговорящими устройствами.

В Карагандинской области в Акшатауском с/о Шетского района в теле дамбы плотины "Танатбай" установлен факт дренажа. Проведена эвакуация 66 человек, в том числе 28 детей, из 65 домов села Жарылғап батыр, расположенного в 14 км ниже плотины по руслу реки Карасай.

В аварийно-спасательных работах задействованы свыше 13 620 человек и 1265 единиц техники, 386 водооткачивающих средств, 83 плавательных средства и 7 воздушных судов разных ведомств и местных исполнительных органов, организаций.

7 апреля на территории Атырауской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера.

