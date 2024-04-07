Почти 7,5 тысячи человек спасли от паводков в Костанайской области

В Костанайской области спасли и эвакуировали 7487 человек, в том числе 11 человек с ограниченными возможностями и 1239 детей, сообщает Zakon.kz.

В пунктах временного размещения находятся 943 человека, из них 322 ребенка, говорится в сообщении акимата региона.

Всего по области задействованы силы и средства в количестве 2237 человек из числа сотрудников МЧС, МВД, акиматов, Пограничной службы КНБ и других организаций, 390 единиц техники, 142 единицы мотопомп, 29 единиц плавательных средств и 3 единицы воздушного судна.

За период паводка в регионе откачали около 771822 тыс. м³ воды, за сутки – 13 860 тыс. м³. Уложили более 72,799 тыс. мешков, инертных материалов – 7205 тонн.

Работа по откачке талой воды, укладке мешкотары продолжается в 9 регионах: Джангельдинском, Мендыкаринском, Федоровском, Денисовском, Карабалыкском, Карасуском, Костанайском, Аулиекольском, Б. Майлина, Камыстинском районах, городах Аркалык, Костанай и Рудный.

Большую помощь оказывают волонтеры, неравнодушные граждане, которые практически круглосуточно оказывают помощь в противопаводковых мероприятиях, обеспечивают горячим питанием и чаем дежурных сотрудников коммунальных служб, государственных и правоохранительных органов.

Продолжаются работы по мониторингу паводковой обстановки. Ситуация находится под контролем.

По последним данным МЧС, по республике остаются подтопленными 3702 частных жилых дома, 562 дворовых территории, 1822 дачных дома и 73 здания различного предназначения, а также 155 переливов автодорог.