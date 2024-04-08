700 курсантов и солдат Нацгвардии помогают в подтопленных районах Казахстана

700 курсантов и солдат Нацгвардии МВД РК оказывают помощь в СКО в борьбе с паводком, сообщает Zakon.kz.

Для полномасштабного проведения противопаводковых мероприятий и недопущения разрушений привлечены 400 курсантов Академии Национальной гвардии РК и до 300 гвардейцев воинских частей регионального командования "Орталық". Они привлекаются для оказания помощи в проведении противопаводковых мероприятий и предупреждению возможного подтопления жилого сектора талыми водами – подготовка и укладка мешков с инертным материалом в поселках Прибрежный, Ольшанка, Тепличное и городском микрорайоне "Хромзавод". Курсанты и солдаты активно участвуют в берегоукрепительных работах и осуществляют отвод воды.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Тем временем, военнослужащие воинской части 5546 (г. Атырау) в количестве 125 человек на 10 единицах автотехники принимают активное участие в проведении противопаводковых мероприятий, а также совместно с сотрудниками полиции несут службу по недопущению мародёрства на улицах г. Кульсары.

В свою очередь, личный состав воинской части 5510 (г. Кокшетау) в количестве 30 человек приняли участие в проведении противопаводковых мероприятий, военнослужащие по контракту и по призыву заготавливают и укладывают мешкотары в районе Тазалык. 70 военнослужащих столичной воинской части 6636 продолжают оказывать в 2 смены помощь в населенном пункте Талапкер.

Также гвардейцы доставляют гуманитарную помощь с помощью крылатых машинах – сегодня вертолет Ми-171Е доставил в город Кульсары, что в Атырауской области три тонны гуманитарного груза. Продолжаются облеты в Атырауской и Западно-Казахстанской областях, в каждом из регионов радиус облета составляет 300 км.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

В целом, более 1500 гвардейцев правопорядка активно участвуют в берегоукрепительных работах, осуществляют отвод воды и очистку каналов, эвакуируют граждан из зон стихийного бедствия, в целях недопущения мародерства обеспечивают правопорядок совместно с сотрудниками полиции, патрулируя охваченные половодьем населенные пункты.

Отметим, что, с самого начала паводков было привлечено более 70 единиц авиа и автомобильной техники Национальной гвардии. Эвакуировано свыше 1000 человек, уложено более 150 тыс. мешкотар, доставлено более 32 тонн гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Казахстана, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков Олжас Бектенов совершил объезд поймы реки Есиль и изучил ситуацию на Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области.