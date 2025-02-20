Два корпуса и стадион КазНПУ имени Абая незаконно передали частникам

Казахскому национальному педагогическому университету (КазНПУ) имени Абая вернули учебные корпуса и стадион. Об этом Zakon.kz стало известно из сообщения прокуратуры Алматы за 20 февраля 2025 года.

Как оказалось, несмотря на нехватку учебной и жилой площади, прежнее руководство университета незаконно, без проведения торгов и оценки реализовало частным лицам три учебных корпуса общей площадью более 1500 кв. м.

При этом, уточнили специалисты, одно из зданий несколько лет сдавалось в аренду самому университету, а в другом было организовано увеселительное заведение.

Кроме того, под видом совместного развития спорта третьим лицам на 10 лет был передан спортивный стадион площадью свыше 5 га, расположенный в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

Также, согласно заявлению прокуроров, на протяжении 5 лет футбольное поле использовалось в коммерческих целях, а 16 тысяч студентов не имели возможности полноценно заниматься физкультурой и проводить спортивные мероприятия.

"По актам надзора прокуратуры Медеуского района вступившими в законную силу решениями суда объекты имущества возвращены национальному университету". Пресс-служба прокуратуры Алматы

КазНПУ имени Абая – первое высшее учебное заведение Казахстана. Основано в 1928 году.

Несколько дней ранее, 18 февраля, прокуратура Алматы обеспечила возврат недвижимого имущества АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения" (АО "АЗТМ").