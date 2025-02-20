#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
503.61
524.96
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
503.61
524.96
5.58
События

Два корпуса и стадион КазНПУ имени Абая незаконно передали частникам

Два корпуса и стадион КазНПУ имени Абая незаконно передали частникам, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 10:41 Фото: wikipedia
Казахскому национальному педагогическому университету (КазНПУ) имени Абая вернули учебные корпуса и стадион. Об этом Zakon.kz стало известно из сообщения прокуратуры Алматы за 20 февраля 2025 года.

Как оказалось, несмотря на нехватку учебной и жилой площади, прежнее руководство университета незаконно, без проведения торгов и оценки реализовало частным лицам три учебных корпуса общей площадью более 1500 кв. м.

При этом, уточнили специалисты, одно из зданий несколько лет сдавалось в аренду самому университету, а в другом было организовано увеселительное заведение.

Кроме того, под видом совместного развития спорта третьим лицам на 10 лет был передан спортивный стадион площадью свыше 5 га, расположенный в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

Также, согласно заявлению прокуроров, на протяжении 5 лет футбольное поле использовалось в коммерческих целях, а 16 тысяч студентов не имели возможности полноценно заниматься физкультурой и проводить спортивные мероприятия.

"По актам надзора прокуратуры Медеуского района вступившими в законную силу решениями суда объекты имущества возвращены национальному университету".Пресс-служба прокуратуры Алматы

КазНПУ имени Абая – первое высшее учебное заведение Казахстана. Основано в 1928 году.

Несколько дней ранее, 18 февраля, прокуратура Алматы обеспечила возврат недвижимого имущества АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения" (АО "АЗТМ").

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Бюджетные миллионы тенге проиграли на ставках директора спортивных школ
События
11:33, Сегодня
Бюджетные миллионы тенге проиграли на ставках директора спортивных школ
Бывшего главного эколога области Улытау и его зама посадили
События
10:09, Сегодня
Бывшего главного эколога области Улытау и его зама посадили
Масштабная операция по ликвидации финпирамиды Asar Baspana: изъяты 13 авто и 1,2 млрд тенге
События
09:16, Сегодня
Масштабная операция по ликвидации финпирамиды Asar Baspana: изъяты 13 авто и 1,2 млрд тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: