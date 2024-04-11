Канат Бозумбаев пригрозил авторам фейков о паводках

Вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков Канат Бозумбаев напомнил об уголовной ответственности за распространение фейковой информации, сообщает Zakon.kz.

Его видеообращение 12 апреля опубликовала пресс-служба Правительства.

По словам Каната Бозумбаева, эти фейковые материалы зачастую создают панику, нервозность и раздражение в обществе, особенно в пострадавших регионах.

"Хочу напомнить всем авторам подобных фейковых сообщений или фейковых аккаунтов штабов по борьбе со стихией, об ответственности за размещение этой информации. Есть закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», в соответствии с которым пользователи обязаны проверять достоверность размещаемого и распространяемого контента, не распространять ложную информацию, а также удалять такую информацию, и любой противоправный контент. Соответствующие силовые структуры будут анализировать эту фейковую информацию и каждый, кто будет создавать ненужную нервозность и обманывать казахстанцев, точно поплатиться за свои поступки", — отметил он.

Также вице-премьер подчеркнул, что в этот тяжелый момент для страны тысячи казахстанцев протянули руку помощи пострадавшим регионам. Сборы гуманитарных грузов ведутся практически в каждом городе.

"В то же время в социальных сетях появилась масса объявлений о сборе средств, якобы, для помощи пострадавшим. Как не стать жертвой охотников легкой наживы? Есть региональные благотворительные фонды, которые работают официально, контролируются как акиматами, так и местным сообществом активистов. На республиканском уровне в Казахстане есть два фонда – это Корпоративный фонд "Демеу Қазақстан қоры" и фонд "Қазақстан халқына", – пояснил он.

По его словам, вся гуманитарная помощь, поступающая в регионы не из Казахстана или крупных компаний, координируются Министерством по чрезвычайным ситуациям и должна быть под общественным контролем.

Ранее старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Сайпаш Ерасыл сообщил 12 апреля, что из подтопленных зон эвакуированы свыше 99 тысяч человек, из них 36 365 детей.