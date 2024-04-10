Из Актау в Атырау прибудут 300 военнослужащих для борьбы с паводками

Фото: Telegram/atyrauakimat

В Атырау для борьбы с паводками прибудут 300 военнослужащих из Актау. Об этом 10 апреля 2024 года рассказали в областном акимате, сообщает Zakon.kz.

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