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Из Актау в Атырау прибудут 300 военнослужащих для борьбы с паводками

Из Актау в Атырау прибудут 300 военнослужащих для борьбы с паводками, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 09:28 Фото: Telegram/atyrauakimat
В Атырау для борьбы с паводками прибудут 300 военнослужащих из Актау. Об этом 10 апреля 2024 года рассказали в областном акимате, сообщает Zakon.kz.

Военные примут участие в строительстве берегоукрепительных сооружений в Атырау, Махамбетском районе и Кульсары.

"Таким образом, на сегодня в Кульсары с паводками борются в общей сложности 563 военнослужащих, включая личный состав войсковой части 25744 Западного регионального командования и бригады морской пехоты. В Махамбетском районе работают 62 бойца, в селе Карабау – 50", – говорится в сообщении акимата Атырауской области.

Ранее стало известно, что 9 апреля 2024 года в Северо-Казахстанской области прошла активная эвакуация жителей. Помимо людей, в безопасное место вывозили домашних животных и продовольственные запасы.

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