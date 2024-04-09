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Фуры из Кыргызстана доставили гуманитарную помощь в подтопленные области Казахстана

Кыргызстан, Казахстан, гумпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 17:31 Фото: МЧС КР
"Караван помощи" прибыл в Казахстан из Кыргызстана и в течение нескольких дней развозил гуманитарную помощь жителям нескольких областей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС Кыргызстана, 8 апреля машины прибыли в Актобе. В 22:15 их встретил заместитель акима Актюбинской области Галымжан Елеуов. Он поблагодарил за гуманитарную помощь и вручил благодарственное письмо кыргызским спасателям.

"Братский кыргызский народ с самого начала предложил свою помощь, что стало свидетельством дружбы и солидарности между народами двух стран. Казахстан и Кыргызстан будут дальше углублять добрососедство во благо наших народов," – сказал Галымжан Елеулов.

В МЧС Кыргызстана также сообщили, что три фуры гуманитарной помощи отправились в Костанайскую область, четыре – в Актюбинскую область, четыре – в Уральск и четыре фуры – в Атыраускую область.

За безопасностью передвижений автоколонны следили сотрудники МЧС и МВД РК.

Пострадавшим от паводков доставили рис, сахар, лапшу быстрого приготовления, сладости, одежду, электрообогреватели, матрасы и палатки.

6 апреля по поручению президента Кыргызстана Садыра Жапарова министр по чрезвычайным ситуациям КР генерал-майор Бообек Ажикеев организовал и отправил гуманитарный груз "Караван продуктов" в Казахстан. Всего в состав "Каравана помощи" вошли 10 спасателей и 17 водителей МЧС КР, а также 15 фур с 300 тоннами груза.

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