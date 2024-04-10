Более трех тысяч военнослужащих помогают казахстанцам предотвратить паводки

Для предотвращения прогнозируемого затопления участков местности и населенных пунктов из Актауского гарнизона в Махамбетский район Атырауской области направлено более 600 военнослужащих, из них 300 морских пехотинцев, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства обороны, за истекшие сутки в противопаводковых мероприятиях было задействовано 1 526 военнослужащих, 104 единицы автомобильной техники и 3 вертолета армейской авиации. Воздушным транспортом перевезено 39 человек, доставлено 4 100 кг груза, заготовлено и уложено 6 100 мешков с песком.

Для ликвидации ледяных заторов и уменьшения нагрузки на гидросооружения военные инженеры РгК "Запад" произвели два подрыва льда на реке Жем.





Фото: МО РК

В городе Кульсары 187 военнослужащих бригады теробороны Мангистауской области посменно заняты на работах по восстановлению дамбы и укладке мешков с песком по периметру города. Аналогичные работы выполняет личный состав войсковых частей 99116, 41433, 41321, 21642 РгК "Запад".



Бойцы бригады территориальной обороны Северо-Казахстанской области в районе поселка Заречный близ Петропавловска заготовили более 1000 мешков с песком для укрепления дамбы реки Есиль. Совместно с сотрудниками департаментов по чрезвычайным ситуациям и полиции они участвовали в эвакуации жителей Заречного.

В поселке Бесколь Северо-Казахстанской области военнослужащие войсковой части 68665, прибывшие из Астаны, заготовили 8000 мешков с песком для укрепления периметра поселка.





Фото: МО РК

Вторая группа совместно со специалистами АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" занималась укреплением объездной дороги вблизи Петропавловска. Две другие группы проводили противопаводковые мероприятия в селах Тепличное и Прибрежное. Сто военнослужащих этой части приступили к работам по усилению дамбы вблизи района Заречное города Петропавловска.



По организованной военнослужащими войсковой части 58012 паромной переправе на реке Ойыл в Актюбинской области эвакуировано 235 жителей, перевезено около 29 тонн груза. В мероприятиях по охране имущества жителей населенного пункта Келешек Актюбинской области, покинувших свои дома, участвовали военнослужащие войсковой части 30238 РгК "Запад".

Бригада теробороны Западно-Казахстанской области задействована в районе Зачаганск города Уральска. В 6 микрорайоне они привлекались для разгрузки гуманитарного груза, прибывшего из Кыргызстана.

Всего в период с 27 марта по 9 апреля в мероприятиях были задействованы 3 072 военнослужащих, 173 единицы автомобильной техники, 14 вертолетов, 4 военно-транспортных самолета. Личным составом Вооруженных сил эвакуировано 2 359 человек, в том числе 745 детей. Перевезено более 115 тонн груза.

Ранее сообщалось, что из Актау в Атырау прибудут 300 военнослужащих для борьбы с паводками.