Паводки в Казахстане: что делает Министерство водных ресурсов

Министерство водных ресурсов и ирригации РК отчиталось о проводимой работе в период паводковой обстановки в стране, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению на сайте министерства, они задействовали свыше 1000 человек и более 280 единиц техники на паводковых участках республики.

"Для принятия оперативных мер на водных объектах организованы круглосуточные дежурства и ведется ежесуточный мониторинг водохозяйственной обстановки".

Подготовлены запасы для противопаводковых мероприятий, в том числе бутовый камень, песок, щебень, мешкотара и другие необходимые материалы.

"Оперативный штаб при министерстве активно взаимодействует с акиматами. На всех гидротехнических сооружениях, находящихся в республиканской собственности, утверждены планы мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, утверждены графики режима работы водохранилищ. Эксплуатационные службы ведут круглосуточное наблюдение за водохозяйственной обстановкой", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

30 марта по итогам оперативного совещания под председательством президента премьер Бектенов пообещал, что пострадавшим от стихии весь ущерб будет возмещен. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принес свои извинения пострадавшим во время паводков.

По итогам Республиканского штаба стало известно, что из зон ЧС всего эвакуировали 11 306 человек; в пунктах сбора находятся 5456 человек; восстанавливаются 40 размывов автодорог, мост и 39 дорожных полотен. На восстановительные работы и строительство жилищ, разрушенных вследствие ЧС, будут выделены средства из резервов правительства РК и местных исполнительных органов. На заседании премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что необходимо начать оценку нанесенного стихией ущерба уже сейчас.