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Новый "тариф" на проезд в автобусах заработает в Шымкенте

Новый &quot;тариф&quot; на проезд в автобусах заработает в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 09:59 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте проезд в автобусах с 1 мая 2024 года станет бесплатным для школьников и ветеранов. Льготами смогут воспользоваться и другие граждане. О нововведениях рассказал аким города Габит Сыздыкбеков, сообщает Zakon.kz.

По словам градоначальника, городской автобусный транспорт является важнейшим фактором, обеспечивающим жизнедеятельность населения города, и для большей части жителей – единственным средством перемещения.

"В настоящее время право бесплатного проезда в Шымкенте предоставлено инвалидам первой группы, обладателям нагрудных знаков "Батыр ана", "Алтын алқа", "Күміс алқа", инвалидам по зрению с одним сопровождающим и участникам тыла. Школьники от 7 до 18 лет оплачивают 50% от тарифа, а для студентов стоимость проезда составляет 50 тенге".Габит Сыздыкбеков

Далее аким на странице в Instagram за 10 апреля 2024 года сообщил о принятом решении.

"Учитывая социальную значимость этого вопроса, принял решение о расширении категории лиц, имеющих право бесплатного проезда в общественном транспорте".Габит Сыздыкбеков

С 1 мая 2024 года бесплатный проезд, помимо имеющихся категорий, будет предоставлен дополнительно горожанам, относящимся к следующим группам:

  1. ветераны Великой Отечественной войны;
  2. ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;
  3. ветераны боевых действий на территории других государств;
  4. лица, удостоенные звания "Қазақстанның Еңбек Ері";
  5. лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза Советских Социалистических Республик за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
  6. лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
  7. лица, приравненные к жертвам политических репрессий;
  8. лица с инвалидностью второй группы;
  9. дети с инвалидностью;
  10. пенсионеры старше 70 лет;
  11. школьники.

"Хочу также отметить, что качество организации транспортных услуг находится на моем контроле и прилагаются все возможные усилия для их улучшения в нашем городе", – заключил Сыздыкбеков.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте стартовала акция "Таза Қазақстан". В связи с этим город активно начал работы по озеленению.

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