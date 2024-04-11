Новый "тариф" на проезд в автобусах заработает в Шымкенте

В Шымкенте проезд в автобусах с 1 мая 2024 года станет бесплатным для школьников и ветеранов. Льготами смогут воспользоваться и другие граждане. О нововведениях рассказал аким города Габит Сыздыкбеков, сообщает Zakon.kz.

По словам градоначальника, городской автобусный транспорт является важнейшим фактором, обеспечивающим жизнедеятельность населения города, и для большей части жителей – единственным средством перемещения.



"В настоящее время право бесплатного проезда в Шымкенте предоставлено инвалидам первой группы, обладателям нагрудных знаков "Батыр ана", "Алтын алқа", "Күміс алқа", инвалидам по зрению с одним сопровождающим и участникам тыла. Школьники от 7 до 18 лет оплачивают 50% от тарифа, а для студентов стоимость проезда составляет 50 тенге". Габит Сыздыкбеков

Далее аким на странице в Instagram за 10 апреля 2024 года сообщил о принятом решении.

"Учитывая социальную значимость этого вопроса, принял решение о расширении категории лиц, имеющих право бесплатного проезда в общественном транспорте". Габит Сыздыкбеков

С 1 мая 2024 года бесплатный проезд, помимо имеющихся категорий, будет предоставлен дополнительно горожанам, относящимся к следующим группам:

ветераны Великой Отечественной войны; ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий на территории других государств; лица, удостоенные звания "Қазақстанның Еңбек Ері"; лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза Советских Социалистических Республик за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; лица, приравненные к жертвам политических репрессий; лица с инвалидностью второй группы; дети с инвалидностью; пенсионеры старше 70 лет; школьники.

"Хочу также отметить, что качество организации транспортных услуг находится на моем контроле и прилагаются все возможные усилия для их улучшения в нашем городе", – заключил Сыздыкбеков.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте стартовала акция "Таза Қазақстан". В связи с этим город активно начал работы по озеленению.