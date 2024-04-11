Новый "тариф" на проезд в автобусах заработает в Шымкенте
По словам градоначальника, городской автобусный транспорт является важнейшим фактором, обеспечивающим жизнедеятельность населения города, и для большей части жителей – единственным средством перемещения.
"В настоящее время право бесплатного проезда в Шымкенте предоставлено инвалидам первой группы, обладателям нагрудных знаков "Батыр ана", "Алтын алқа", "Күміс алқа", инвалидам по зрению с одним сопровождающим и участникам тыла. Школьники от 7 до 18 лет оплачивают 50% от тарифа, а для студентов стоимость проезда составляет 50 тенге".Габит Сыздыкбеков
Далее аким на странице в Instagram за 10 апреля 2024 года сообщил о принятом решении.
"Учитывая социальную значимость этого вопроса, принял решение о расширении категории лиц, имеющих право бесплатного проезда в общественном транспорте".Габит Сыздыкбеков
С 1 мая 2024 года бесплатный проезд, помимо имеющихся категорий, будет предоставлен дополнительно горожанам, относящимся к следующим группам:
- ветераны Великой Отечественной войны;
- ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий на территории других государств;
- лица, удостоенные звания "Қазақстанның Еңбек Ері";
- лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза Советских Социалистических Республик за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
- лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
- лица, приравненные к жертвам политических репрессий;
- лица с инвалидностью второй группы;
- дети с инвалидностью;
- пенсионеры старше 70 лет;
- школьники.
"Хочу также отметить, что качество организации транспортных услуг находится на моем контроле и прилагаются все возможные усилия для их улучшения в нашем городе", – заключил Сыздыкбеков.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте стартовала акция "Таза Қазақстан". В связи с этим город активно начал работы по озеленению.