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Попавшаяся на пьяном вождении алматинка хотела избежать ареста с помощью справки о беременности

Алматы, пьяная за рулем, арест, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 17:07 Фото: Zakon.kz
Прокуратура Алматы предоставила статистику, сколько водителей, севших за руль нетрезвыми, в 2024 году задержала полиция, сообщает Zakon.kz.

В текущем году к административной ответственности привлечено более 350 водителей, из них 43 женщины, сообщили 11 апреля в надзорном органе.

"Имеют место случаи, когда правонарушители в целях уклонения от наказания совершают другие противоправные действия, влекущие уголовную ответственность. К примеру, жительница города во избежание ареста за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предоставила в суд справку о беременности, которая оказалась подложной", – рассказали в прокуратуре.

В итоге суд назначил ей арест 15 суток и лишение водительских прав на семь лет.

А по факту использования подложного документа в отношении женщины начато досудебное расследование по ст. 385 УК.

В прокуратуре напомнили, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения влечет административный арест сроком до 30 суток и лишение права управления транспортным средством сроком до девяти лет.

7 апреля в Алматы произошла авария с участием пьяного водителя – он спровоцировал массовое ДТП. 

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