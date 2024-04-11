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Опасность миновала: аким Актюбинской области обратился к жителям

Опасность миновала: аким Актюбинской области обратился к жителям, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 22:31 Фото: Facebook/Askhat Shakharov
Аким Актюбинской области Асхат Шахаров 11 февраля сделал заявление в связи с самыми масштабными за последние 80 лет паводками. По его словам, опасность миновала, сообщает Zakon.kz.

Свое видеобращение он опубликовал на своей странице в Facebook. 

"Ситуация в регионе стабильная. Опасность миновала. Мы постепенно возвращаемся к прежней нормальной жизни. В зоне риска находится только Иргизский район. Туда прибывает вода с Костанайской области. В настоящее время акимат и департамент по ЧС мобилизовали дополнительную технику для укрепления дамб в селах Нура и Мамыр из-за повышения уровня воды в реке Торгай. Местных жителей переселили в безопасное место", – сказал Асхат Шахаров.


Он подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана поддержка в восстановлении жилья и выплачена компенсация за понесенный ущерб. 

"Особо хочу отметить, как сплотились жители региона в нашей общей беде. Спасатели МЧС, полицейские, военные, гидротехники, врачи, волонтеры и тысячи граждан, которые проявили мужество в спасении людей, домашнего скота, имущества граждан. Благодарю всех за слаженную и эффективную работу", – добавил аким.

По его словам, в регионе власти уже начали наводить порядок.

"Уже восстанавливаем дороги, мосты. В ближайшее время начнем отстраивать жилые дома. Объявили субботники, чтобы как можно скорее очистить наш город и населенные пункты от мусора. Все вместе в течение двух месяцев будем возвращать прежний вид нашему любимому краю", – заявил Асхат Шахаров.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области из-за угрозы затопления началась эвакуация людей из села Мамыр. 

С новостями про самые масштабные за последние 80 лет в Казахстане паводки можно ознакомиться по ссылке.

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