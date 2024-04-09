Свыше 88 тысяч человек спасены из зон бедствия в Казахстане

Старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Сайпаш Ерасыл сообщил 10 апреля, что из подтопленных зон эвакуированы более 88 тысяч человек, из них около 30 тысяч детей, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, в пунктах временного размещения находятся свыше 7 тыс. человек, из них 3 500 детей.

"На данный час службами гражданской защиты спасено и эвакуировано более 88 тыс. человек, из них около 30 тыс. детей. В аварийно-спасательных работах задействованы порядка 24 тыс.человек, свыше 3000 единицы техники, 10 воздушных судна", – рассказал представитель МЧС на брифинге в Республиканском информационном штабе.

От также сообщил, что силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 8 млн м3 талой воды, проведена укладка более 1,2 млн мешкотар и 1,1 млн тонн инертного материала. В пострадавшие регионы доставлены более 152 тыс. кг гуманитарной помощи.

"Также в Актюбинскую область и г. Костанай прибыла гуманитарная помощь из Кыргызской Республики. Остальные фуры в пути в Атыраускую и Западно-Казахстанскую области. Инициативный гуманитарный груз сопровождает вице-министр по ЧС Кыргызской Республики Урматбек Шамырканов", – отметил спикер.

По его словам, в восьми регионах страны действуют 28 ЧС местного масштаба в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанкской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.

"МЧС призывает граждан быть предельно внимательными, неукосительно соблюдать меры безопасности в паводковый период, не покидайте дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения. На телефоны горячей линий поступило – 1203 звонков, оказана экстренная психологическая помощь – 84. В круглосуточном режиме функционирует республиканский и областные оперативные штабы в 20-ти регионах", – заключил он.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 апреля обратился к казахстанцам. Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, все их потери будут компенсированы.

