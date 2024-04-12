В "Казселезащите" объяснили угрозу жизни алматинцев из-за недостроенной плотины

В "Казселезащите" 12 апреля повторно высказались по ситуации с недостроенной селезащитной плотиной Аксай, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил руководитель ГУ "Казселезащита" Арман Ахметов, река Аксай относится к одной из селеопасных рек города Алматы. В ее верховьях расположено 25 ледников и 20 морено-ледниковых озер.

"Строительство селезадерживающей плотины Аксай имеет важное значение и цель защиты жизни людей и хозяйствующих объектов, находящихся в селеопасной зоне", – сказали спикер.





Фото: Казселезащита

Но сейчас строительство объекта приостановлено из-за неисполнения своих обязательств подрядчиком, соответствующий договор был расторгнут.



"По инициативе министра по чрезвычайным ситуациям РК Чингиса Аринова нами соответствующие материалы были переданы для принятия процессуального решения в АФМ РК. В зоне селевого риска находится более 30 тысяч человек. Незавершенное строительство плотины представляет большой риск. В случаях прохождения селевого потока по реке Аксай в чаше селехранилища соберется селевая масса, которая приведет к прорыву недостроенной плотины и формированию вторичного селевого потока со смывом грунта", – объяснил Ахметов.

В настоящее время, по его словам, моренные озера находятся в зимнем режиме, угрозы прорыва озер не имеется.





11 апреля в АФМ сообщили, что ответственных лиц ТОО, реализовывавшего проект "Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай", подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Предварительная сумма ущерба составляет более 775 млн тенге. 12 апреля в МЧС заявили, что есть угроза жизни около 30 тыс. жителей Алматы. Позже в "Казселезащите" прокомментировали, что угрозы для жизни и здоровья жителей нет. Специалистами "Казселезащиты" ведется постоянное наблюдение за уровнем воды на гидрологических постах.