Основную причину схода оползня в Алматы назвали в "Казселезащите"
Фото: Zakon.kz
Специалисты ГУ "Казселезащита" обозначили главную причину оползня в Алматы, сообщает Zakon.kz.
По их данным, ориентировочный объем оползня составляет порядка 3200 м3.
"8 февраля 2024 года в 02:20 в результате прорыва водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы, произошло переувлажнение грунтов, с последующим сходом оплывины на жилые частные дома №3А и №3 по улице Олимпийская, мкр. Тау-Самал Медеуского района города Алматы".Пресс-служба ГУ "Казселезащита
Также отмечено, что склон горы состоит из лессовидных суглинков (просадочные грунты).
Крутизна склона на данном участке составляет ориентировочно 45-50 градусов.
"Оползнем разрушен жилой дом с хозяйственными постройками №3А по улице Олимпийская, и частично поврежден расположенный рядом жилой дом №3".Пресс-служба ГУ "Казселезащита
Также аким Медеуского района города Еркебулан Оразалин прокомментировал ситуацию с инженерными сетями на месте схода оползня.
По его словам, сейчас в мкр. Тау-Самал подключение частного сектора к коммуникациям хаотичное и, как следствие, небезопасное.
"Многие разводящие сети в частном секторе не соответствуют стандартам. Для того, чтобы в ближайшем будущем этот вопрос снять, с 2023 года мы приступили к разработке проекта по строительству разводящих сетей. Мы показывали водоисточник "Балхаш", новые скважины – это первый этап. Второй этап – сам процесс строительства разводящих сетей и параллельно с водопроводом строительство сетей канализации, потому что в горной местности на таких грунтах частные дома, которые пользуются септиками, небезопасны".Еркебулан Оразалин
Оползень сошел ночью 8 февраля 2024 года в Медеуском районе Алматы в микрорайоне Тау-Самал.
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