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В Алматы произошло землетрясение

Алматы, землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 13:33 Фото: Zakon.kz
В Алматы 12 апреля произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, сетью сейсмических станций ТОО "Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований" 12 апреля 2024 года в 13:13 алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр расположен в 273 км на юго-восток от Алматы на территории Китая – афтершок.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы 2 балла.

Такой же балльности землетрясение сейсмологи зафиксировали в Алматы 10 апреля. 

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